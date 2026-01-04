قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معهد الفلك يوضح تأثيرات ظاهرة الحضيض على الطقس: لا علاقة لها بدرجات الحرارة

منار عبد العظيم

كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ظاهرة الحضيض التي تحدث سنويًا في بداية شهر يناير لا تؤثر على درجات الحرارة ولا تشكل أي خطر على كوكب الأرض، كما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأثيرات ظاهرة الحضيض على الطقس

وأوضح غريب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل، ما يجعلها تقترب من الشمس مرة واحدة كل عام، وتحديدًا في يوم 3 يناير.

 وفي هذا اليوم، تصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس، على مسافة تقدر بحوالي 147.1 مليون كيلومتر، وهي النقطة التي تعرف علميًا بـ"الحضيض".

وأكد غريب أن برودة الطقس أو دفئه لا علاقة لهما قرب أو بعد الأرض عن الشمس، مشيرًا إلى أن السبب الحقيقي لاختلاف الفصول يعود إلى ميل أشعة الشمس، حيث تكون في فصل الشتاء مائلة وتقطع مسافة أطول قبل الوصول إلى سطح الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة رغم اقتراب الأرض من الشمس.

وأشار الدكتور غريب إلى أن الظاهرة تحدث بشكل طبيعي كل عام دون أي تأثيرات سلبية على الطقس، مؤكّدًا أن لمعان الشمس قد يزيد بنسبة بسيطة قد تصل إلى 7% في فترة الحضيض، ولكن هذه الزيادة غير ملحوظة بالنسبة لمعظم الناس.

 ورفض غريب ما يتم تداوله من شائعات حول تغيّر الطقس بسبب الحضيض، مشيرًا إلى أن كل ما يُقال حول هذه الظاهرة هو "غير دقيق".

