خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد وغد الاثنين 5 يناير 2026، طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الأنماط المناخية الجديدة تشير لشتاء استثنائي

ومنذ بدء فصل الشتاء رسمياً في 21 ديسمبر، جاءت توقعات الأرصاد بتفوق المعدلات المناخية للأمطار شمالاً، مما يتطلب يقظة مستمرة من السكان، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وحذرت الهيئة، من ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة التي ستضرب طرق شمال البلاد من الساعة 3 حتى 9 صباحاً يوميا، مما قد يقلل الرؤية بشكل خطير ويؤثر على حركة المرور، خاصة أن الشتاء سيكون استثنائي عن السنوات الماضية.

فرص الأمطار

يشهد الطقس فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتكشف الخريطة التفصيلية للطقس، عن احتلال القاهرة الكبرى موقعاً متوسط الأمان مع فرص أمطار خفيفة لا تتجاوز %30، مما يضعها ضمن المناطق المقبولة المخاطر مقارنة بالمناطق الساحلية المكشوفة.

ويبرز التقرير الرسمى خطورة خاصة في مناطق السلوم ومطروح وسيوة التي ستواجه نشاطاً الرياح المثيرة للرمال، بينما تشهد مناطق وسط سيناء ومدن القناة تحديات إضافية من الرذاذ والشبورة الكثيفة.

خريطة الأمان وقت الأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النقاب عن الخريطة الشاملة للمناطق الآمنة في مصر خلال موسم الأمطار، مقدمة دليلاً استراتيجياً للمواطنين لتجنب مناطق الخطر المحتملة.

وتؤكد البيانات الرسمية، أن المناطق الأكثر أماناً تتركز في جنوب الصعيد، حيث تسجل أسوان وقنا وسوهاج معدلات استقرار جوي عالية، مع درجات حرارة مستقرة تتراوح بين 22-23 درجة نهاراً و 10-12 درجة ليلاً.

مناطق الخطر في الطقس السئ

وتحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نطاقات الخطر المرتفع، التي تشمل السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، حيث تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي لتكون سيول في شمال ووسط سيناء.

الوجه البحري يقع في المنطقة الرمادية بين الأمان النسبي والتحذير المعتدل، حيث تصل فرص الأمطار إلى مستويات خفيفة مع إمكانية امتدادها شمالاً دون تهديد مباشر للسكان.

درجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة.. العظمى 19  والصغرى 09 درجات.

ـ الطقس فى الإسكندرية.. العظمى 19 والصغرى 07 درجات.

 ـ الطقس فى مطروح.. العظمى 18 والصغرى 08 درجات.

ـ الطقس فى سوهاج.. العظمى 22 والصغرى 07 درجات.

ـ الطقس فى قنا.. العظمى 25 والصغرى 08 درجات.

ـ الطقس فى أسوان.. العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

