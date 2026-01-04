شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشار البرنامج إلى وجود شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

كما لفت «صباح البلد» إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر، وسط تحذيرات من الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.