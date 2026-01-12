منخفض جوي السبب.. الأرصاد تحذر: الرمال والأتربة مستمرة غدا

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور "، :" البلاد تشهد تقلبات جوية بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ".

وتابعت منار غانم :" سرعات الرياح تراوحت بين 40 لـ 60 كيلو متر في الساعة وكانت الرياح محملة بالأتربة والرمال "

واكملت منار غانم :" خلال الساعات المقبلة سوف تنكسر حدة الرمال والاتربة وتتحرك الرمال نحول السواحل الشمالية الشرقية ".

ولفتت منار غانم :" نشاط الرياح مستمر غدا وسوف يستمر تواجد الرياح والأتربة والرمال" مضيفة:" فرص سقوط الامطار خفيفة ".