الأرصاد تحذر من تقلبات جوية لمدة 48 ساعة.. استمرار الأمطار واضطراب الملاحة.. تفاصيل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت تحذيرات مهمة بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضحت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن نشاط الرياح والأتربة يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي على سطح الأرض بالتزامن مع وجود منخفض آخر في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى زيادة سرعة الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح تراوحت بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مشيرة إلى أن الأتربة بدأت في التلاشي تدريجيًا خلال الدقائق الأخيرة، مع تحسن نسبي في الرؤية على أغلب محافظات الجمهورية.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مؤكدة أن هذا الاضطراب من المتوقع أن يستمر حتى غدٍ.

ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة

وحذرت إيمان شاكر المواطنين من الوقوف أسفل العقارات المتهالكة والأشجار وأعمدة الإنارة، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية، مع الالتزام بالقيادة الهادئة في ظل انخفاض الرؤية.

تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة

كما نصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة نظرًا لتقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم وغدًا، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.