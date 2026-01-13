الولايات المتحدة توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران

كشفت القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية الأمريكية، أصدرت تحذيرًا عاجلًا طالبت فيه مواطنيها حاملي الجنسية الأمريكية بضرورة مغادرة الأراضي الإيرانية فورًا، مقترحة التوجه برًا نحو أرمينيا أو تركيا في حال كان المسار آمنًا، وذلك في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية وما صاحبها من إجراءات أمنية مشددة وإغلاق للطرق وتعطيل واسع لوسائل النقل العامة.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى تأثر حركة الملاحة الجوية بشكل ملحوظ، حيث تواصل شركات الطيران الدولية تقييد أو إلغاء رحلاتها من وإلى إيران، مع إعلان عدة شركات تعليق خدماتها فعليًا حتى نهاية الأسبوع الحالي.

الرعايا الأمريكيين

ونبهت الرعايا الأمريكيين إلى ضرورة الاستعداد للتعامل مع الانقطاعات المستمرة في خدمة الإنترنت وتأمين وسائل اتصال بديلة، مع توصية من لا يستطيع المغادرة بضرورة تجنب مواقع التظاهر والالتزام بالبقاء في المنازل مع تأمين مخزون كافٍ من المواد الغذائية، مؤكدة في الوقت ذاته على محدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم المساعدة في هذه الظروف.

وفيما يخص حاملي الجنسية المزدوجة، أوضح البيان ضرورة المغادرة باستخدام جوازات السفر الإيرانية، نظرًا لعدم اعتراف طهران بالجنسية المزدوجة وتعاملها مع هؤلاء المواطنين بصفتهم إيرانيين فقط، وهو ما قد يعيق التدخلات القنصلية.

واختتمت الخارجية الأمريكية تحذيرها بالتأكيد على أن الأمريكيين في إيران يواجهون خطرًا مرتفعًا يتمثل في الاستجواب والاعتقال، مشددة على أن مجرد حيازة جواز سفر أمريكي أو ثبوت وجود صلات بالولايات المتحدة قد يشكل ذريعة كافية للسلطات الإيرانية لاحتجاز الأفراد.