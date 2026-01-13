أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في إيران ومخاوف تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بإيران واحتمالات تعطل الإمدادات، ما غلّب تأثيره على توقعات زيادة محتملة في المعروض من النفط الخام من فنزويلا.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 64.10 دولارًا للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى لها في شهرين والذي بلغته في جلسة أمس.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالنسبة نفسها لتسجل 59.73 دولارًا للبرميل.

ويأتي هذا الصعود في ظل تطورات الأوضاع في إيران، أحد كبار منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث تشهد البلاد أوسع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وأثارت هذه الاضطرابات تحذيرات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري، على خلفية ما وصفه بأعمال العنف ضد المتظاهرين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن ترامب من المقرر أن يعقد اجتماعًا في وقت لاحق اليوم مع كبار مستشاريه لبحث الخيارات المتاحة بشأن إيران، بعدما أعلن أمس أن أي دولة تتعامل تجاريًا مع طهران ستخضع لرسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على تعاملاتها مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال بنك «باركليز» في مذكرة بحثية إن الاضطرابات في إيران أضافت ما بين 3 و4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية إلى أسعار النفط.

وفي المقابل، تواصل الأسواق مراقبة تطورات المعروض من فنزويلا، إذ أشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن حكومة كراكاس تعتزم تسليم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخاضع للعقوبات الغربية إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من وتيرة الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.