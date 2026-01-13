منصور عامر يروي تفاصيل شرائه قطارا وتشغيل محطة القناطر

أكد رجل الأعمال منصور عامر، أنه قام بشراء قطار لحل مشكلات خاصة بأبناء قريته بمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، موضحًا أن بداية الموضوع عندما اشتكى له بعض الأشخاص من صعوبة ذهاب الطلاب لجامعة عين شمس بسبب ارتفاع أسعار المواصلات، وأن الكثير من أسر الطلاب غير قادرين على توفير الأموال لأولادهم، فالكثير لا يلتزم بحضور المحاضرات.

وقال رجل الأعمال منصور عامر، خلال حواره ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، إنه تواصل في هذا التوقيت مع وزير النقل محمد منصور، واقترح عليه شراء قطار من أجل إعادة تشغيل محطة القناطر بعد أن توقفت لمدة 20 عامًا.

رجل أعمال يشتري قطارا

وأوضح أنه علم من وزير النقل، قيمة القطار، واتفق على الشراء، وأن يهديه للوزارة من أجل تشغيل المحطة ومساعدة الطلاب، لكن الوزير طلب منه مهلة لمعرفة الإجراءات التي تتم من أجل التشغيل، وهل المحطة تستوعب العمل عليها أم لا، وهل الطريق مناسب للتشغيل.

وأضاف أن وزير النقل تواصل معه بعد 4 أيام من الاتصال الأول، وأعلن جاهزية الوزارة لتشغيل القطار، وبعد ذلك قام بتسديد قيمة القطار، والآن يتابع ما يقوم به هذا القطار، وأصبح القطار الواحد 20 قطارا، والجميع يستفيد من هذا القطار.