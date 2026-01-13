قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ شمال سيناء: نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
البهى عمرو

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أننا نستقبل 150 مصابا من قطاع غزة يوميا لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف خلال القاهرة الإخبارية، أن الحكومة المصرية تسعى بكامل جهدها لإدخال المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، إلا أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه مزيدا من العراقيل.


من جانبها قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، إنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.

وأضافت :" أنني موجودة هنا بصفتي إنسانة قبل أن أكون وزير خارجية، وأنها تقدم الشكر لما تقوم به مصر من أجل انقاذ الأرواح البشرية، وما يقوم بها الهلال الأحمر".

وتابعت « شكرا لكم من القلب.. شكل لكل شخص يساعد غيره» وظلت تتحدث مع المتطوعين بكل حب وضحك.

محافظ شمال سيناء سيناء غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

خضراوات وفاكهة

ساهم فى استقرار الأسواق.. الفلاحين تزف بشري سارة عن أسعار الخضراوات والفاكهة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لحل مشكلات متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتعيين المعلمين

الدكتور مصطفي ابراهيم علي الشاذلي

تعيين الشاذلي رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بطب قصر العيني

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد