وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
توك شو

محافظ شمال سيناء: إدخال المساعدات إلى قطاع غزة يواجه مزيدا من العراقيل

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن الحكومة المصرية تسعى بكامل جهدها لإدخال المساعدات لقطاع غزة وإنقاذ الفلسطينيين، إلا أن إدخال المساعدات إلى غزة يواجه مزيدا من العراقيل.

من جانبها قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، إنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.

وأضافت :" أنني موجودة هنا بصفتي إنسانة قبل أن أكون وزير خارجية، وأنها تقدم الشكر لما تقوم به مصر من أجل انقاذ الأرواح البشرية، وما يقوم بها الهلال الأحمر".

وتابعت « شكرا لكم من القلب.. شكل لكل شخص يساعد غيره» وظلت تتحدث مع المتطوعين بكل حب وضحك.

