شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة

قالت وزيرة خارجية أيرلندا، خلال تفقدها مراكز المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش، بحضور محافظ شمال سيناء، أنها تقدم الشكر لمصر ومتطوعي الهلال الأحمر لتقديم المساعدات لغزة.



وأضافت :" أنني موجودة هنا بصفتي إنسانة قبل أن أكون وزير خارجية، وأنها تقدم الشكر لما تقوم به مصر من أجل انقاذ الأرواح البشرية، وما يقوم بها الهلال الأحمر".

وتابعت « شكرا لكم من القلب.. شكل لكل شخص يساعد غيره» وظلت تتحدث مع المتطوعين بكل حب وضحك.

كما قال محافظ شمال سيناء، إن مصر تحرص على تقديم المساعدات بصورة كاملة لسكان غزة.







