تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبدالمطلب تغطية إخبارية حول طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد موجه من التقلبات الجوية وطقس شديد البرودة وبرودة تصل إلى 5 درجات مئوية، بالإضافة إلى تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار، وتحذيرات عاجلة من منخفض جوي قوي سيضرب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية تأثر الجمهورية بمنخفض جوي قوي، محذّرة من نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة، إلى جانب سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

يستمر نشاط الرياح بسرعات تصل إلى نحو 40 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تزداد فرص فرص سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة على الإسكندرية وشمال الدلتا.

للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو: