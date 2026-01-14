مصر تواصل دعم الشعب الفلسطيني رغم الظروف الجوية القاسية عند معبر رفح

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن الأوضاع الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، لم تعق الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن مدينة رفح المصرية تشهد ظروفاً مناخية مشابهة لما يحدث داخل القطاع، إلا أن هذه التحديات لم تمنع استمرار عمليات الإمداد الإغاثي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، دفعت بمئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، ضمن القافلة السادسة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر منذ الثاني من يوليو الماضي، لافتا إلى أن هذه القوافل تُسيَّر بشكل يومي، في إطار التزام إنساني ثابت لدعم الشعب الفلسطيني، رغم صعوبة الطقس وتعقيدات الوضع الميداني على الحدود.

وأضاف أن المساعدات تنوعت بين سلال ومواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، إلى جانب مواد بترولية تشمل السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل القطاع.

