بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
مصر تواصل دعم الشعب الفلسطيني رغم الظروف الجوية القاسية عند معبر رفح

هاجر ابراهيم

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن الأوضاع الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، لم تعق الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح قاسم خلال رسالة على الهواء، أن مدينة رفح المصرية تشهد ظروفاً مناخية مشابهة لما يحدث داخل القطاع، إلا أن هذه التحديات لم تمنع استمرار عمليات الإمداد الإغاثي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، دفعت بمئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، ضمن القافلة السادسة عشرة من سلسلة قوافل "زاد العزة" التي ينظمها الهلال الأحمر منذ الثاني من يوليو الماضي، لافتا إلى أن هذه القوافل تُسيَّر بشكل يومي، في إطار التزام إنساني ثابت لدعم الشعب الفلسطيني، رغم صعوبة الطقس وتعقيدات الوضع الميداني على الحدود.

وأضاف أن المساعدات تنوعت بين سلال ومواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، إلى جانب مواد بترولية تشمل السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل القطاع. 
 

أمطار غزيرة قطاع غزة المساعدات

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

الرئيس السيسي

دبلوماسيون: تصنيف واشنطن "الإخوان" كيانا إرهابيا انتصارا لإعلاء الدولة الوطنية

وفد شركات السياحة

لنجاح الموسم.. شركات السياحة تستعد مبكرا للحج

الدكتور عبدالرحيم ريحان

الدفاع عن الحضارة تضع مطالب العاملين أمام وزير السياحة فى عيد الآثاريين

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

