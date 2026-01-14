استمرار انقطاع الإنترنت في إيران لليوم السابع

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” نقلاً عن خدمة “نت بلوكس” (المنظمة الدولية لمراقبة اتصال الإنترنت)، بأن خدمة الإنترنت في إيران لا تزال مقطوعة تقريبًا لليوم السابع على التوالي، مع استمرار الانخفاض الحاد في مستويات الاتصال بالشبكة الوطنية والعالمية.

نسبة الاتصال في البلاد

وأشارت بيانات نت بلوكس إلى أن نسبة الاتصال في البلاد وصلت إلى أقل من 1% من المعدل الطبيعي، ما يعني أن معظم المستخدمين داخل إيران لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت أو التواصل الرقمي بشكل فعّال.

بدأت موجة الانقطاع الشامل منذ أسبوع تقريبًا في سياق احتجاجات واسعة وانتفاضات شعبية مستمرة على مختلف الأصعدة، ما دفع السلطات إلى قطع خدمات الإنترنت كجزء من إجراءاتها الأمنية والتحكم في تدفق المعلومات.