موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
اقتصاد

سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك المصري الخليجي عند 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي  47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصادرات، التنمية الصناعية) لنحو 47.14 جنيه للشراء و 47.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( الإسكندرية،  الأهلي، مصر،  مصرف أبو ظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية، ميد بنك، التعمير والإسكان، التجاري الدولي CIB) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد لنحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنوك (قناة السويس، الأهلي الكويتي، المصرف العربي) لنحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك نكست لنحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16  جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC،  المصرف المتحد، البركة، العقاري المصري العربي،  الكويت الوطني) لنحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري،  لنحو  47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني مسجلا  47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار في البنك المركزي مسجلا نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

نحو 47.23 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

47.10 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر 

47.13 جنيه

سعر الدولار الأمريكى البنوك بنك مصر البنك الأهلي الأهلي المتحد

