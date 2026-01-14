هبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بهبوط طائرة نتنياهو في جزيرة كريت اليونانية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الطائرة التي يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد غادرت أحد مطارات الأراضي المحتلة، متجهةً إلى وجهة غير معلنة.

وفقًا للتقارير، تأتي هذه الخطوة في ظل احتمال شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد إيران.

يُذكر أن الطائرة نفسها نُقلت إلى وجهة مجهولة خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يوليو الماضي.

وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "ليس من الواضح في الوقت الحالي طبيعة الإقلاع، وما إذا كان مرتبطا بالتوتر مع إيران أو ما إذا كانت رحلة لأسباب أخرى".