لافروف: لا يمكن تحقيق السلام طويل الأمد إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن لأي طرف ثالث أن يغير العلاقات بين موسكو وطهران.

وقال لافروف تعليقا على تصريحات ماكرون بشأن خططه للاتصال ببوتين: نحن بحاجة إلى تقديم اتصال مناسب وإلا فإن الأمر ليس جديا بل مجرد استعراض.

وأضاف لافروف في تصريحات : لا يمكن تحقيق السلام طويل الأمد إلا من خلال القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا.

وتابع لافروف: تصريحات الغرب بشأن فكرة فرض وقف إطلاق النار هي محاولة لمنح كييف بعض الوقت. ومنفتحون على التواصل مع ويتكوف وكوشنر.

وزاد لافروف: تستند الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا على نتائج اجتماع القادة في ألاسكا.

وأتم لافروف تصريحاته : لم تتلق روسيا بعد أي معلومات بشأن الإعلان المتعلق بأوكرانيا من "تحالف الراغبين" الأوروبي، لكن روسيا مستعدة لمعرفة التفاصيل.