باكستان وإيطاليا تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي

أكدت باكستان وإيطاليا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات من بينها التعليم والهجرة والتجارة والتبادلات الشعبية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الباكستاني بالإنابة، سيد يوسف رضا جيلاني، وسفيرة إيطاليا، ماريلينا أرميلين، في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) اليوم /الأربعاء/.



وذكر راديو باكستان أن الاجتماع ركز على بحث سبل تعزيز العلاقات الباكستانية-الإيطالية، وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الرئيسية.



من جانبه، أشار رضا جيلاني إلى أن باكستان وإيطاليا تربطهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 75 عاما، وصداقة طويلة الأمد وتعاون مثمر في المحافل الدولية .. معربا عن تقديره لاستضافة إيطاليا لأكثر من ثلاثمائة ألف من أبناء الجالية الباكستانية.



بدورها، أكدت السفيرة الإيطالية أن بلادها تعتز بعلاقة الصداقة طويلة الأمد التي تربطها بباكستان، مشيرة إلى أن باكستان كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إيطاليا.