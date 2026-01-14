قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
النائبة أميرة زيدان تعلن انضمامها للجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب

النائبة أميرة زيدان
النائبة أميرة زيدان
حسن رضوان

أعلنت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، انضمامها إلى لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، وذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت النائبة أميرة زيدان أن اختيارها للانضمام إلى لجنة الإسكان يأتي في إطار اهتمامها بالملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قضايا الإسكان، وتطوير المرافق، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحسين جودة الحياة.

وقالت زيدان أن ملف  الإسكان والمرافق من أهم الملفات الحيوية المرتبطة بالمواطن اليومية، وسأعمل من خلال عضويتي بلجنة الإسكان على دعم التشريعات والسياسات التي تحقق العدالة السكنية، وتواكب رؤية الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.”

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا جادًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على التزامها بأداء دورها التشريعي والرقابي والخدمي بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية

