النائبة أميرة زيدان تعلن انضمامها للجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب

أعلنت النائبة أميرة زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، انضمامها إلى لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، وذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكدت النائبة أميرة زيدان أن اختيارها للانضمام إلى لجنة الإسكان يأتي في إطار اهتمامها بالملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قضايا الإسكان، وتطوير المرافق، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحسين جودة الحياة.

وقالت زيدان أن ملف الإسكان والمرافق من أهم الملفات الحيوية المرتبطة بالمواطن اليومية، وسأعمل من خلال عضويتي بلجنة الإسكان على دعم التشريعات والسياسات التي تحقق العدالة السكنية، وتواكب رؤية الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.”

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا جادًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على التزامها بأداء دورها التشريعي والرقابي والخدمي بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية