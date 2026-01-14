منافسة سكندرية ساخنة.. كواليس انتخابات لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، منافسة سكندرية خالصة على منصب وكيل اللجنة، انتهت، بفوز كل من النائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد مصيلحي، أحد قيادات الحزب المنضمين حديثًا، وخسارة النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن.

ورغم التوافق على ترشيح شلبي ومصيلحي بين قيادات الحزب، فقد أصر ضيف الله أمين محافظة الإسكندرية السابق، على التنافس على أحد مقعدي الوكالة، لينتهي السباق بخروجه من المنافسة، وفوز شلبي ومصيلحي بجدارة.

ويُعد النائب خالد شلبي من أبرز الوجوه الشابة الصاعدة في المشهد السياسي بمحافظة الإسكندرية، فقد شغل منصب أمين تنظيم الإسكندرية بحزب مستقبل وطن، وشارك بفاعلية في إدارة وتنظيم حملة الحزب لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2023. وفي 15 سبتمبر 2024، صدر قرار بتعيينه أمين التنظيم المركزي لحزب مستقبل وطن.

ويتمتع النائب محمد مصيلحي بخبرة ممتدة في العمل العام والبرلماني، حيث يعد احد الرؤساء التاريخيين لنادي الاتحاد السكندري، وعضو مجلس الشعب السابق عام 2005، وأحد الوجوه البرلمانية البارزة بمحافظة الإسكندرية.