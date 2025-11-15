ميزة طالما انتظرها مستخدمو بيكسل .. جوجل تختبر مفتاح تبديل جديد في الإعدادات

شرعت جوجل في اختبار ميزة جديدة عبر أجهزة بيكسل، حيث أضافت زر تبديل ذكي في قائمة الإعدادات يسمح للمستخدمين بالتحكم السريع في عدة وظائف أساسية دفعة واحدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تجربة الاستخدام وتحسين سرعة الوصول إلى الإعدادات المهمة دون الحاجة للتنقل بين القوائم الفرعية بشكل متكرر.

يوفر زر التبديل الجديد للمستخدم إمكانية تشغيل أو تعطيل عدة مزايا في الوقت ذاته، مثل شبكة الواي فاي، البلوتوث، نمط الطيران، وضبط مستوى السطوع أو تفعيل وضع توفير الطاقة.

يأتي التصميم الجديد استجابة لمقترحات جمهور بيكسل الذي لطالما طالب بخيارات ذكية وسريعة في التحكم اليومي بالجهاز.

يستطيع المستخدم عبر هذه الميزة اختيار مجموعة أوامر لتفعيلها بشكل متزامن، مما يوفر الوقت ويقلل التشتت عند التنقل بين قوائم الإعدادات.

ويوفر الزر واجهة رسومية مميزة تظهر عند السحب من الأعلى، مع إمكانية تخصيص قائمة الخيارات لتناسب كل مستخدم حسب تفضيلاته.

شهدت الميزة تفاعلاً إيجابياً من مستخدمي هواتف بيكسل لدى تجربتها ضمن النسخة التجريبية، وسط توقعات بأن تعمم جوجل الزر الذكي في تحديثات مستقبلية ليصبح جزءاً أساسياً من نظام أندرويد الخاص بها، ما سيزيد من تنافسية الجهاز على مستوى الراحة والمرونة في التحكم.

تتجه جوجل لتعزيز تجربة هواتف بيكسل بميزات عملية تلبي متطلبات المستخدمين، ويشكل زر التبديل الجديد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ذكاء وسلاسة في استخدام الأجهزة الذكية.