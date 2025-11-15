قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي
جايس السويدي يحسم الجدل حول انتقال إبراهيم دياباتيه إلى الأهلي
هل السحر يفرق بين الزوجين؟.. تحقق من أعراضه وفكه بـ5 أذكار ودعاء
حارس لايبزيج يشيد بصلاح وسوبوسلاي: الأفضل في العالم.. وأسطورة ليفربول
كرواتيا تفوز على جزر ألفارو بثلاثية وتتأهل لكأس العالم
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة طالما انتظرها مستخدمو بيكسل .. جوجل تختبر مفتاح تبديل جديد في الإعدادات

بيكسل
بيكسل
احمد الشريف

شرعت جوجل في اختبار ميزة جديدة عبر أجهزة بيكسل، حيث أضافت زر تبديل ذكي في قائمة الإعدادات يسمح للمستخدمين بالتحكم السريع في عدة وظائف أساسية دفعة واحدة. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تجربة الاستخدام وتحسين سرعة الوصول إلى الإعدادات المهمة دون الحاجة للتنقل بين القوائم الفرعية بشكل متكرر.

 

يوفر زر التبديل الجديد للمستخدم إمكانية تشغيل أو تعطيل عدة مزايا في الوقت ذاته، مثل شبكة الواي فاي، البلوتوث، نمط الطيران، وضبط مستوى السطوع أو تفعيل وضع توفير الطاقة. 

يأتي التصميم الجديد استجابة لمقترحات جمهور بيكسل الذي لطالما طالب بخيارات ذكية وسريعة في التحكم اليومي بالجهاز.

 

يستطيع المستخدم عبر هذه الميزة اختيار مجموعة أوامر لتفعيلها بشكل متزامن، مما يوفر الوقت ويقلل التشتت عند التنقل بين قوائم الإعدادات. 

ويوفر الزر واجهة رسومية مميزة تظهر عند السحب من الأعلى، مع إمكانية تخصيص قائمة الخيارات لتناسب كل مستخدم حسب تفضيلاته.

 

شهدت الميزة تفاعلاً إيجابياً من مستخدمي هواتف بيكسل لدى تجربتها ضمن النسخة التجريبية، وسط توقعات بأن تعمم جوجل الزر الذكي في تحديثات مستقبلية ليصبح جزءاً أساسياً من نظام أندرويد الخاص بها، ما سيزيد من تنافسية الجهاز على مستوى الراحة والمرونة في التحكم.

تتجه جوجل لتعزيز تجربة هواتف بيكسل بميزات عملية تلبي متطلبات المستخدمين، ويشكل زر التبديل الجديد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر ذكاء وسلاسة في استخدام الأجهزة الذكية.

جوجل بيكسل أجهزة بيكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حملة لحي شمال الغردقة للرقابة على الأنشطة التجارية ورفع الإشغالات

صورة موضوعية

حي شمال الغردقة ينفذ مرورًا ميدانيًا مفاجئًا لرصد المخالفات والتصدي لها

صورة موضوعية

استمرار جهود النظافة بمدينة رأس غارب لرفع كفاءة القطاعات الخدمية

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد