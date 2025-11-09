جوجل تكشف عن رقاقة الذكاء الاصطناعي «Ironwood TPU»: أقوى معالج ذكاء اصطناعي حتى الآن

أعلنت جوجل عن الجيل الجديد من رقاقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للخوادم تحت اسم Ironwood TPU، والتي تأتي لتصبح أقوى شريحة من نوعها على مستوى العالم، وتهدف لمجاراة وتجاوز منافسيها المباشرين من Nvidia وAMD في سوق الحوسبة السحابية الضخمة.

مواصفات جبارة تدعم ثورة التطبيقات

تكشف جوجل أن رقاقة Ironwood تأتي مزودة بآلاف مراكز المعالجة المتخصصة، وتحقق سرعة عالية في التدريب والاستدلال على نماذج اللغات الكبيرة مثل Gemini وPaLM، وتتوافق مع هيكلية برامج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.

تشير الأرقام الرسمية إلى التفوق الملحوظ في كل من الأداء والكفاءة مقارنة بالإصدارات السابقة من Google TPU وبما طرحه المنافسون.

تركيز على الاستدامة وخفض استهلاك الطاقة

تفخر جوجل بأن Ironwood TPU تحقق توازناً بين القوة الجبارة وكفاءة استهلاك الطاقة من خلال تصميم معماري متقدم يسمح بإدارة الحمل الحراري وتدوير الطاقة بشكل يقلل من البصمة الكربونية لمراكز البيانات وسحابة Google AI الضخمة.

تطبيقات واسعة من اللغات إلى الطب والبحث العلمي

تبرز رقاقة Ironwood كأداة أساسية لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغات الطبيعية، مساعدين افتراضيين، تشخيص الأمراض عبر تحليل الصور الطبية، تسيير الروبوتات الذكية، وتحليل البيانات الضخمة للأبحاث والبنية التحتية الحيوية.

منافسة شرسة في سوق الذكاء الاصطناعي

هذا الإعلان يأتي في ظل تصاعد المنافسة بين عمالقة التقنية، خاصة بعد إطلاق Nvidia عدة وحدات معالجة رسومية جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي، ومحاولات من AMD للدخول بقوة إلى سوق العتاد السحابي.

Ironwood تُمثل رد جوجل العملي لدعم خدماتها السحابية، ومعارك خدمات Gemini وVertex AI ضد كبار المنافسين عالمياً.

مع إطلاق Ironwood TPU، ترسخ جوجل مكانتها لاعباً رئيسياً في البنية التحتية الذكية، وتعيد رسم حدود الأداء والسرعة في عتاد الذكاء الاصطناعي للعصر القادم من الإنترنت والخدمات الرقمية.