تكنولوجيا وسيارات

الصين تدشن نموذج ذكاء اصطناعي جديد لمنافسة "شات جي بي تي"

الصين تدشن نموذج ذكاء اصطناعي جديد لمنافسة “شات جي بي تي”
الصين تدشن نموذج ذكاء اصطناعي جديد لمنافسة “شات جي بي تي”
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة علي بابا عن إطلاق نموذج Qwen3-Max-Thinking، الذي سجل 100% في اختبارات AIME 2025 وHMMT، مساويا أداء أفضل نماذج شركة OpenAI في اختبارات المنطق والاستدلال.

ويستهدف نموذج علي بابا الجديد، حل المشكلات الدقيقة في مجالات الجبر ونظرية الأعداد والاحتمالات، حيث يعتبر الباحثون مسابقات الرياضيات المتقدمة مؤشرا قويا على قدرات الاستدلال.

علي بابا تكشف عن Qwen3-Max-Thinking وتحقق أداء استثنائيا في مسابقات الرياضيات

 

يستند النموذج إلى Qwen3-Max الرائد الذي يضم تريليون معامل، ويتميز إصدار “Thinking” بتركيزه على الحلول خطوة بخطوة.

وتؤكد علي بابا أن النموذج يتفوق أو يعادل أداء Claude Opus 4، DeepSeek V3.1، Grok 4، وGPT-5 Pro، مع التركيز على الدقة وقابلية التتبع والتحكم في زمن الاستجابة.

وأعطى نجاح تجربة تداول حية دفعا إضافيا للنموذج، إذ سجل Qwen3-Max خلال تجربة تداول عملات رقمية لمدة أسبوعين عائدا بنسبة 22.3% على 10000 دولار أمريكي، بينما سجلت الأنظمة المنافسة أداء أقل، حيث حقق DeepSeek 4.9% وسجلت عدة نماذج أمريكية خسائر.

ويتوفر الوصول إلى النموذج عبر دردشة Qwen على الويب وواجهات برمجة تطبيقات Alibaba Cloud، مع إمكانية اختبار قدرات استخدام الأدوات والاستدلال خطوة بخطوة على المهام التقنية. 

وتبحث الشركات في استخداماته في مجالات المالية والبحث العلمي والعمليات، خاصة عند الحاجة إلى موثوقية وقابلية للتدقيق.

ويشير الباحثون في علي بابا إلى أن تحسينات إضافية ستوسع نطاق المهام دون التأثير على الأداء الرياضي العالي، مع خطط لدعم الاستدلال متعدد اللغات، وضبط الأمان، والقدرة على التعامل مع تغير التوزيع، وسيتم متابعة التقدم عبر معايير مجتمعية ومسابقات مخصصة.

جدير بالذكر أن أسهم شركة علي بابا، شهدت مؤخرا ارتفاعا ملحوظا، لتتصدر قائمة شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في بورصة هونج كونج من حيث الأداء الشهري، مدعومة بتوقعات إيجابية من المحللين حول نمو وحدتي الشركة في الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.

