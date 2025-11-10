قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Garmin Venu 4.. ساعة رياضية تجمع الذكاء الاصطناعي والمزايا الصحية لمحترفي اللياقة

Garmin Venu 4
Garmin Venu 4
احمد الشريف

أعلنت Garmin عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Venu 4، والتي صُممت خصيصاً لعشاق الرياضة والمستخدمين المحترفين الذين يتطلعون لمراقبة صحتهم ولياقتهم بكفاءة عالية. 

تتيح الساعة عشرات الوضعيات الرياضية، وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء البدني والبيانات الصحية بشكل فوري.

قياسات دقيقة وتشخيص متقدم لحالة الجسم

تأتي Venu 4 مع مستشعرات مطوّرة لقياس معدّل ضربات القلب، وتتبع التنفس، وجودة النوم، بالإضافة إلى مستشعرات مراقبة النشاط العضلي والتعافي بعد التمارين. توفر الساعة توصيات صحية وشخصية مبنية على فحص شامل لجسم المستخدم، وتعرض التحذيرات والملاحظات عند ظهور مؤشرات إجهاد أو إرهاق.

ذكاء اصطناعي يوجه خطتك التدريبية

تعتمد الساعة على خوارزميات ذكاء اصطناعي تقدم مقترحات يومية لجداول التمرين، وتساعد في ضبط شدة الجهد، وتتابع تنفيذ الأهداف خطوة بخطوة. يتكامل ذلك مع نظام Garmin Coach الذي يتيح اختيار خطط تدريبية جاهزة أو تكوين خطة مخصصة حسب حالة كل مستخدم.

تصميم أنيق وسعر تنافسي

تتميز Garmin Venu 4 بتصميم عصري وخفيف الوزن يناسب جميع الأذواق، وبعمر بطارية يصل حتى 10 أيام من الاستخدام المتواصل. 

كما تدعم الساعة الدفع الإلكتروني وميزات الاتصال الذكي وتنبؤات الطقس الحية والتكامل مع تطبيقات الهاتف المتطورة، ما يجعلها أداة شاملة للإنتاجية والحياة اليومية.

Garmin Venu 4 Garmin Venu 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

الأهلي والزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي: لا أخاف من ترامب وعلاقتي به طبيعية وبناءة

غارات روسية على كييف

هجوم روسي جديد بصواريخ فرط صوتية يستهدف كييف

وزير الخارجية الأمريكي

مسؤول إسرائيلي: ضغوط واشنطن تدفع تل أبيب إلى المرونة مع مقاتلي حماس يرفح

فيديو

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

رسالة مي عمر لآن الرفاعي

"انتي الضهر اللي بيرجعله مهما حصل".. مي عمر تساند ٱن الرفاعي

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد