Garmin Venu 4.. ساعة رياضية تجمع الذكاء الاصطناعي والمزايا الصحية لمحترفي اللياقة

أعلنت Garmin عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Venu 4، والتي صُممت خصيصاً لعشاق الرياضة والمستخدمين المحترفين الذين يتطلعون لمراقبة صحتهم ولياقتهم بكفاءة عالية.

تتيح الساعة عشرات الوضعيات الرياضية، وتدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء البدني والبيانات الصحية بشكل فوري.

قياسات دقيقة وتشخيص متقدم لحالة الجسم

تأتي Venu 4 مع مستشعرات مطوّرة لقياس معدّل ضربات القلب، وتتبع التنفس، وجودة النوم، بالإضافة إلى مستشعرات مراقبة النشاط العضلي والتعافي بعد التمارين. توفر الساعة توصيات صحية وشخصية مبنية على فحص شامل لجسم المستخدم، وتعرض التحذيرات والملاحظات عند ظهور مؤشرات إجهاد أو إرهاق.

ذكاء اصطناعي يوجه خطتك التدريبية

تعتمد الساعة على خوارزميات ذكاء اصطناعي تقدم مقترحات يومية لجداول التمرين، وتساعد في ضبط شدة الجهد، وتتابع تنفيذ الأهداف خطوة بخطوة. يتكامل ذلك مع نظام Garmin Coach الذي يتيح اختيار خطط تدريبية جاهزة أو تكوين خطة مخصصة حسب حالة كل مستخدم.

تصميم أنيق وسعر تنافسي

تتميز Garmin Venu 4 بتصميم عصري وخفيف الوزن يناسب جميع الأذواق، وبعمر بطارية يصل حتى 10 أيام من الاستخدام المتواصل.

كما تدعم الساعة الدفع الإلكتروني وميزات الاتصال الذكي وتنبؤات الطقس الحية والتكامل مع تطبيقات الهاتف المتطورة، ما يجعلها أداة شاملة للإنتاجية والحياة اليومية.