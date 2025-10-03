قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شراكة Garmin و Strava تتجه نحو المحاكم

Garmin
Garmin

شهد قطاع تطبيقات اللياقة البدنية وأجهزة التتبع الذكية نزاعاً تصاعدياً بين شركتي Garmin و Strava، إذ قررت الشركتان مؤخراً اللجوء إلى المحاكم لحسم خلافات تتعلق باتفاقيات التعاون وتكامل الأنظمة بينهما.

 ويعتبر هذا الخلاف من أبرز السجالات الحالية بين منصات التقنية الرياضية، خاصة مع انتشار استخدام منتجاتهما بشكل كبير بين الرياضيين والهواة.

تفاصيل الخلاف القانوني

وفقًا لتقارير صحفية، يدور النزاع حول ملكية البيانات المشتركة وطرق التكامل البرمجي بين أجهزة Garmin و تطبيقات Strava، إضافة إلى حقوق الملكية الفكرية لبعض التقنيات التي طورتها كل شركة لتسهيل التواصل بين الأجهزة والمستخدمين. 

وتزعم إحدى الشركات أن الطرف الآخر انتهك شروطًا محددة أو استخدم بيانات بشكل غير متفق عليه، ما دفع النزاع إلى أروقة القضاء.

انعكاسات القضية على المستخدمين

أثّر الخلاف على المستخدمين بشكل مباشر، حيث ظهرت مخاوف من توقف بعض الخدمات المشتركة أو إعادة صياغة طريقة التكامل، مما أجبر البعض على البحث عن حلول بديلة أو تغيير عادات استخدامهم للأجهزة والمزايا الصحية والرياضية المقدمة.

 ويتيح استمرار التعاون بين Garmin وStrava تجربة متكاملة في جمع البيانات وتحليل الأداء الرياضي، ولهذا فإن أي تعطل قد يخل بمستوى الدعم والاستمرارية الذي اعتاده المشتركون.

مستقبل التعاون بين الشركتين

من المتوقع أن تستمر جلسات القضية لبعض الوقت وأن يكون لحكم المحاكم أثر مباشر على شكل التعاون المستقبلي بين الشركات. 

يترقب القطاع التقني نتائج وحلول تدعم استمرارية التطوير لصالح المستخدمين، مع مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الشركات وضمان الخدمة الدائمة للمجتمع الرياضي واللياقة البدنية.

Garmin Strava تطبيقات Strava

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

ياسمين عز

بوكس السعادة | ياسمين عز: يجب على الزوجة تقديم هدية لزوجها

ياسمين عز

ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك لانش بوكس وحاجة حلوة

الطماطم

الطماطم بـ 30 جنيه.. شعبة الخضراوات تعلن عن موعد الانخفاض بهذا التوقيت

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد