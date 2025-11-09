تسريب Whisper Leak يثير الجدل: اختراق دردشات الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار المستخدمين

شهد عام 2025 موجة قوية من تسريبات البيانات عبر ما يعرف باسم Whisper Leak، حيث تم اختراق محادثات الذكاء الاصطناعي لمئات المستخدمين حول العالم، وكشف محتوى دردشاتهم التقنية والخاصة بما في ذلك تفاعلاتهم مع منصات ChatGPT و Gemini وCopilot.

أثار الخبر ضجة ضخمة في أوساط التقنيين والشركات الرقمية، خاصة مع الاستهداف المباشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على معالجة المعلومات السحابية.

كيف حدث الاختراق وما حجمه؟

وفقاً للتقارير العالمية، جرى الاختراق باستخدام أدوات تحليلية تجمع ملفات المحادثات السحابية المخزنة عشوائيًا من آلاف الحسابات، لتتحول إلى تسريب معلومات حساسة تشمل:

أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني.

محتوى النقاشات والأسئلة الخاصة بهؤلاء المستخدمين.

بيانات وصلت حتى أسئلة برمجية وأسرار تجارية جرى تداولها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

هذه الملفات وُضعت في قوائم بيانات يتم بيعها في السوق السوداء، ما جعل الموضوع قضية رأي عام تقني.

مخاطر على المؤسسات والأفراد

يشكل هذا النوع من التسريبات خطرًا مضاعفًا على المؤسسات والشركات، حيث يمكن أن تتسرب:

خطط التطوير والأبحاث الداخلية.

كلمات مرور وأسرار برمجة.

أفكار الأعمال والمقترحات لحلول ذكاء اصطناعي.

وحذرت شركات الأمن السيبراني من أن استهداف منصات الذكاء الاصطناعي أصبح نقطة ضعف رئيسية إذا لم تراعى إجراءات تأمين إضافية تتجاوز التقليدي.

ردود فعل القطاع التقني وسلسلة تحقيقات عاجلة

بعد الكشف عن التفاصيل، سارعت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت إلى إصدار تحديثات أمنية سريعة وتفعيل أنظمة مراقبة مشددة، مع إطلاق تحذيرات للمستخدمين بشأن ضرورة تغيير كلمات المرور وتجنب مشاركة أي معلومات حساسة عن طريق الدردشات الذكية.

فتحت عدة جهات تحقيقات موسعة حول مصدر التسريب، وشددت الجهات الرسمية على أن حماية بيانات مستخدمي الذكاء الاصطناعي أصبحت أولوية تشريعية وتقنية.

توصيات للمتعاملين مع الذكاء الاصطناعي

ينصح خبراء التقنية المستخدمين بما يلي:

الامتناع عن إرسال بيانات حساسة عبر الدردشات السحابية.

اعتماد التحقق بخطوتين وتحديث كلمات المرور دورياً.

مراجعة الصلاحيات والتطبيقات المرتبطة بحساب الذكاء الاصطناعي وتفعيل خيارات الخصوصية القصوى.

تسريبات Whisper الأخيرة تعيد فتح ملف الأمان في عصر الذكاء الاصطناعي، وتؤكد أن التغيير التقني يحتاج إجراءات تأمين أكثر صرامة من الماضي، مع وعي متزايد للمستخدمين والمنظمات تجاه تهديدات الخصوصية في منصات الدردشة الذكية.