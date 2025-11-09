قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحق قبل نهاية الحجز.. تعرف على تفاصيل وأسعار أراضي الإسكان الجديدة
شاهد.. الرئيس السوري يلعب كرة السلة مع قائد القوات الدولية ضد «داعش»
عمرو الحديدي يُوجّه نصيحة لـ «توروب» بشأن تشكيلة الأهلي قبل لقاء قمة السوبر المصري
حسن سلامة: علاقات مصر والسعودية ركيزة الأمن القومي العربي كله |فيديو
في جلسة عُرفية.. عمدة قرية الشطب بأسوان يروى تفاصيل سداد ديون الشاب منتصر
محمد صلاح: الزمالك يمتلك كل مقومات الفوز بالسوبر المصري أمام الأهلي
«مالي» على صفيح ساخن.. وزراء الدفاع الثلاثة يؤكدون جاهزية تحالف دول الساحل الإفريقي
تجربة صعبة ومؤثرة .. مرام علي تكشف أسرار شخصية الأم الوحيدة في «سلمى» | فيديو
تنتقل بسهولة عبر الهواء.. «الخدمات البيطرية»: مصر مُحاطة بدول تعاني من الحمى القلاعية|فيديو
ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري |شاهد
أول زيارة من نوعها.. الرئيس السوري يصل إلى واشنطن بعد رفع اسمه من قوائم العقوبات
تسريب Whisper Leak يثير الجدل: اختراق دردشات الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار المستخدمين

Whisper Leak
Whisper Leak
احمد الشريف

شهد عام 2025 موجة قوية من تسريبات البيانات عبر ما يعرف باسم Whisper Leak، حيث تم اختراق محادثات الذكاء الاصطناعي لمئات المستخدمين حول العالم، وكشف محتوى دردشاتهم التقنية والخاصة بما في ذلك تفاعلاتهم مع منصات ChatGPT و Gemini وCopilot. 

أثار الخبر ضجة ضخمة في أوساط التقنيين والشركات الرقمية، خاصة مع الاستهداف المباشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على معالجة المعلومات السحابية.

كيف حدث الاختراق وما حجمه؟

وفقاً للتقارير العالمية، جرى الاختراق باستخدام أدوات تحليلية تجمع ملفات المحادثات السحابية المخزنة عشوائيًا من آلاف الحسابات، لتتحول إلى تسريب معلومات حساسة تشمل:

أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني.

محتوى النقاشات والأسئلة الخاصة بهؤلاء المستخدمين.

بيانات وصلت حتى أسئلة برمجية وأسرار تجارية جرى تداولها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

هذه الملفات وُضعت في قوائم بيانات يتم بيعها في السوق السوداء، ما جعل الموضوع قضية رأي عام تقني.

مخاطر على المؤسسات والأفراد

يشكل هذا النوع من التسريبات خطرًا مضاعفًا على المؤسسات والشركات، حيث يمكن أن تتسرب:

خطط التطوير والأبحاث الداخلية.

كلمات مرور وأسرار برمجة.

أفكار الأعمال والمقترحات لحلول ذكاء اصطناعي.

وحذرت شركات الأمن السيبراني من أن استهداف منصات الذكاء الاصطناعي أصبح نقطة ضعف رئيسية إذا لم تراعى إجراءات تأمين إضافية تتجاوز التقليدي.

ردود فعل القطاع التقني وسلسلة تحقيقات عاجلة

بعد الكشف عن التفاصيل، سارعت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وجوجل ومايكروسوفت إلى إصدار تحديثات أمنية سريعة وتفعيل أنظمة مراقبة مشددة، مع إطلاق تحذيرات للمستخدمين بشأن ضرورة تغيير كلمات المرور وتجنب مشاركة أي معلومات حساسة عن طريق الدردشات الذكية.

فتحت عدة جهات تحقيقات موسعة حول مصدر التسريب، وشددت الجهات الرسمية على أن حماية بيانات مستخدمي الذكاء الاصطناعي أصبحت أولوية تشريعية وتقنية.

توصيات للمتعاملين مع الذكاء الاصطناعي

ينصح خبراء التقنية المستخدمين بما يلي:

الامتناع عن إرسال بيانات حساسة عبر الدردشات السحابية.

اعتماد التحقق بخطوتين وتحديث كلمات المرور دورياً.

مراجعة الصلاحيات والتطبيقات المرتبطة بحساب الذكاء الاصطناعي وتفعيل خيارات الخصوصية القصوى.

تسريبات Whisper الأخيرة تعيد فتح ملف الأمان في عصر الذكاء الاصطناعي، وتؤكد أن التغيير التقني يحتاج إجراءات تأمين أكثر صرامة من الماضي، مع وعي متزايد للمستخدمين والمنظمات تجاه تهديدات الخصوصية في منصات الدردشة الذكية.

