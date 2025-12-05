ساعة Apple Watch Ultra 2 لا تزال رهيبة رغم عمرها

تجعل صفقة الخصم الحالية على ساعة Apple Watch Ultra 2 هذه الساعة القوية واحدة من أكثر الساعات الذكية جاذبية لعشاق أجهزة آبل في نهاية 2025، خاصة مع الفارق الكبير في السعر مقارنة بالطراز الأحدث Apple Watch Ultra 3 مع الاحتفاظ بمعظم المزايا الأساسية نفسها.

يأتي العرض عبر منصة Woot المملوكة لأمازون، ويحوّل ساعة أُطلقت في 2023 إلى خيار ذكي جدًا لمن يريد ساعة قوية بسعر أقل بكثير من سعرها الرسمي.​

خصم ضخم على ساعة آبل القوية

وفقًا للتقرير، يبقى سعر Apple Watch Ultra 3 قريبًا من 799 دولارًا، بينما تُطرح Apple Watch Ultra 2 في العرض الحالي بسعر يبدأ من نحو 529 دولارًا بعد خصم يصل إلى حوالي 270 دولارًا، وهو تخفيض كبير خاصة بعد انتهاء تخفيضات بلاك فرايدي وسايبر مانداي.

يجعل هذا الفارق السعري الجيل السابق صفقة أكثر من منطقية لمن لا يحتاج إلى أحدث المزايا الحصرية في Ultra 3 ويريد في المقابل توفير مئات الدولارات.​

أجهزة معتمدة مسبقة الاستخدام بمواصفات “شبه جديدة”

الساعة المعروضة في هذه الصفقة ليست جديدة تمامًا، بل تأتي ضمن فئة “Apple Certified Preowned”، أي أجهزة معاد تجديدها ومعتمدة من آبل، لكنها تصل بحالة جمالية “شبه جديدة” مع وعد بأداء وظيفي كامل.

يحصل المشتري على تغليف آبل الأصلي، وشاحن أصلي داخل العلبة، إضافة إلى ضمان رسمي من الشركة لمدة عام كامل، ما يقلل القلق المعتاد من شراء أجهزة مستعملة أو مجددة.​

تصميم فائق التحمل ومواد فاخرة

تعتمد Apple Watch Ultra 2 على هيكل من التيتانيوم بلون أسود أنيق، مع سوار Black Ocean الرياضي المصمم لتحمل الاستخدام القاسي والظروف الصعبة. وتضيف الساعة زجاج واجهة من نوع sapphire crystal لمقاومة الخدوش وصدمات الاستخدام اليومي، ما يجعلها مناسبة للرياضات الخارجية والرحلات والمغامرات في الظروف القاسية.​

مواصفات صحية وذكاء متقدم

تزخر الساعة بمجموعة واسعة من مستشعرات وتتبع الصحة، تشمل ECG لمخطط القلب، ومستشعر قياس الأكسجين في الدم، والتنبيه بارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في ضربات القلب، بالإضافة إلى تتبع اضطرابات النَّظم وإشعارات محتملة لارتفاع ضغط الدم.

كما تدعم الساعة تتبع النوم المتقدم، واكتشاف السقوط، وكشف حوادث السيارات، وقياس درجة الحرارة، مع دمج هذه البيانات في منظومة صحية متكاملة عبر تطبيق Apple Health على الآيفون.​

بطارية قوية وتجربة استخدام عملية

توفر Apple Watch Ultra 2 عمر بطارية يصل إلى نحو 36 ساعة من الاستخدام المعتاد، مع دعم وضع توفير الطاقة الذي يمدد العمل لفترة أطول لعشاق المغامرات الطويلة في الهواء الطلق.

إلى جانب ذلك، تقدم الساعة شاشة Retina ساطعة حتى 3000 نِت، ما يجعل قراءة الإشعارات والخرائط ومقاييس التمرين واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.​

لماذا قد تكون Ultra 2 أفضل من Ultra 3 الآن؟

رغم أن Apple Watch Ultra 3 تضيف ميزات مثل اتصال بالأقمار الصناعية وشاشة أكبر وتحسينات في البطارية، إلا أن هذه التحسينات تأتي بسعر مرتفع يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المستخدمين.

في المقابل، يقدم العرض الحالي على Ultra 2 مزيجًا جذابًا من السعر المنخفض والمواصفات القوية، إلى درجة أن التقرير يرى أن الجيل الأقدم قد يكون “الصفقة الأفضل” لمن يبحث عن ساعة آبل فائقة التحمل بأفضل قيمة مقابل السعر حاليًا.