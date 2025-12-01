قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
تكنولوجيا وسيارات

حدث آبل 2025.. كيف تشاهده وما الذي تنتظره من آيفون 17 وAirPods وApple Watch؟

احمد الشريف

تستعد آبل لعقد أكبر حدث لها هذا العام في 9 سبتمبر 2025، حيث من المنتظر أن تكشف عن تشكيلة آيفون 17 الجديدة، إلى جانب جيل جديد من ساعة آبل وسماعات AirPods Pro 3 في حدث يحمل شعار بصري “Awe Dropping”.

كالعادة، سيُقام الحدث من مقر آبل في كوبرتينو بحضور محدود من الصحافة، مع بث مباشر مفتوح بالمجان لمحبي الشركة حول العالم.​

موعد الحدث وكيفية مشاهدة البث المباشر

ينطلق حدث آبل في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي)، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025. 

يمكن متابعة البث المباشر عبر موقع آبل الرسمي، أو من خلال تطبيق Apple TV على أجهزة آيفون وآيباد وماك وApple TV، كما سيُبث الحدث كذلك على القناة الرسمية لآبل على يوتيوب لمن يفضل المشاهدة من المتصفح أو التلفاز الذكي. 

توفر آبل أيضًا نسخة مترجمة بلغة الإشارة الأميركية ووصفًا صوتيًا لمن يحتاجون إلى ميزات وصول إضافية.​​

آيفون 17: جيل جديد وتصميم أنحف

يتوقع أن يكون نجم العرض هو سلسلة iPhone 17، والتي ستضم على الأقل آيفون 17، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، مع تحسينات كبيرة في الأداء والكاميرا والشاشة. 

تشير التسريبات إلى أن آبل ستركز هذا العام على جعل الهاتف أنحف من الجيل السابق، مع حواف أصغر وشاشة أكثر سطوعًا، إلى جانب دفع أقوى نحو مزايا الذكاء الاصطناعي في التصوير ومعالجة النصوص والصوت.

ومن المنتظر أن تستمر الشركة في الاعتماد على منفذ USB‑C الذي تبنّته منذ سلسلة آيفون 15، مع تحسينات إضافية في سرعة الشحن وإدارة البطارية.​

آيفون Air: أنحف آيفون في التاريخ

من أبرز المفاجآت المتوقعة إطلاق نموذج جديد يحمل اسم iPhone 17 Air، يوصف بأنه أنحف آيفون تطلقه الشركة حتى الآن بسُمك يقارب 5.5–5.6 ملم فقط.

 يأتي الهاتف لمنافسة الهواتف الرفيعة مثل Galaxy S25 Edge، مع تصميم مختلف يعتمد على شريط كاميرا أفقي في الخلف يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميجابكسل وفلاش، مما يمنحه هوية بصرية جديدة بالكامل مقارنة بباقي التشكيلة. 

ورغم نحافته الملفتة، تؤكد آبل أن الهيكل المصنوع من تيتانيوم بدرجة “فضائية” سيحافظ على الصلابة والمتانة، لكن التقارير تحذر من احتمال تقليص حجم البطارية بعض الشيء مقابل هذا التصميم فائق النحافة.​

Apple Watch Series 11 وUltra 3: صحة ولياقة بقدرات أوسع

لا يقتصر الحدث على الآيفون فقط، إذ تتجه الأنظار أيضًا إلى الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية، حيث يُتوقع الإعلان عن Apple Watch Series 11، وApple Watch SE محدثة، إلى جانب Apple Watch Ultra 3 كطراز رياضي متين عالي الفئة. 

تشير التوقعات إلى أحجام أكبر قليلاً للشاشة، وتحسينات في عمر البطارية، مع تركيز مستمر على ميزات الصحة واللياقة، وربما تقديم أول خطوات فعلية نحو مراقبة ضغط الدم أو تطوير خوارزميات أعمق لتحليل النوم والتمارين، وإن كانت التقارير ترى أن هذه الميزات قد تتأخر أو تصل تدريجيًا. 

ستصل الساعات الجديدة بنظام watchOS 26 المثبت مسبقًا وبمجموعة وجوه جديدة وخيارات أساور محدثة.​

AirPods Pro 3: تحسينات على الصوت والذكاء الاصطناعي

ضمن الحزمة المتوقعة، ينتظر الجمهور الكشف عن الجيل الثالث من AirPods Pro، مع تحسينات في إلغاء الضوضاء وجودة الميكروفونات وعمر البطارية.

تقارير تقنية تتحدث عن تكامل أعمق بين السماعات وميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون، مثل ترجمة فورية أفضل، ومساعد صوتي أكثر تفاعلية، وتحسينات في تتبع حركة الرأس وتجربة الصوت المكاني.

ومن المرجح أن تحتفظ آبل بنفس عامل الشكل العام، مع علبة شحن محدثة ودعم محسّن لتقنيات العثور على الجهاز عبر Find My.​

لماذا يُعد حدث هذا العام “مفصليًا” لآبل؟

يوصف حدث سبتمبر 2025 بأنه لحظة مفصلية في استراتيجية آبل، لأنه يجمع بين أول إعادة تصميم جذرية لآيفون منذ سنوات ممثلة في iPhone Air، مع تعزيز منظومة الأجهزة القابلة للارتداء والسماعات لمواجهة المنافسة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة. 

في ظل ضغط متزايد من هواتف أندرويد القوية والهواتف القابلة للطي، تحاول الشركة تأكيد أن رهاناتها ما زالت على التصميم وتجربة الاستخدام المتكاملة، أكثر من السباق على المواصفات الورقية فقط.

 بالنسبة لعشاق التقنية، يمثل هذا الحدث فرصة لرؤية ملامح خريطة منتجات آبل للسنوات القادمة، بدءًا من شكل الآيفون إلى طريقة التفاعل مع الأجهزة عبر الصوت والذكاء الاصطناعي.

