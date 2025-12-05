قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
تجبر ما وقعت فيه من ذنوب.. خطيب المسجد الحرام: هذه أعظم الأعمال وأسهلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تكشف قائمة أفضل تطبيقات لعام 2025

App Store
App Store
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل Apple، عن قائمتها السنوية للفائزين بـ جوائز متجر التطبيقات App Store Awards، مواصلة تقليدها في الاحتفاء بأفضل التطبيقات والألعاب خلال العام.

وفي نسخة 2025، حصد تطبيق Tiimo لقب أفضل تطبيق على آيفون، كما فازت لعبة البطاقات Pokémon TCG Pocket بلقب أفضل لعبة على آيفون.

ورغم تجنب آبل اختيار تطبيق ذكاء اصطناعي أو مساعد ذكي كفائز رئيسي، فإن الذكاء الاصطناعي كان حاضرا بقوة ضمن التطبيقات المتوجة لهذا العام.

الذكاء الاصطناعي يسيطر على أبرز التطبيقات الفائزة

تطبيق Tiimo، الفائز بتطبيق العام على آيفون، يوصف بأنه مخطط بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المهام إلى خطط منظمة عبر جداول زمنية مرئية، ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتقسيم المهام وتقدير مددها بهدف إنشاء برنامج يومي واقعي.

أما تطبيق العام على آيباد، وهو Detail، فيقدم أدوات مبسطة لتحرير الفيديو، بينها ميزة Auto Edit المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكفل بإزالة الصمت تلقائيا، وتنفيذ قصات التقريب، وإضافة العناوين والترجمات.

وضمن جوائز التأثير الثقافي Cultural Impact، برز تطبيق StoryGraph الذي يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لتقديم توصيات مخصصة للكتب وفقا لبيانات القراءة لدى المستخدم. 

كما نال تطبيق Be My Eyes جائزة أخرى بفضل مساعده البصري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يقدم أوصافا دقيقة للعالم من حول المستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية.

أما تطبيق العام على ساعة آبل Apple Watch App of the Year، فجاء من نصيب Strava، الذي يتضمن مساعدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل بيانات التمرين إلى تحليلات ورؤى مفيدة.

أفضل تطبيقات آبل لعام 2025

إلى جانب آيفون، أعلنت آبل عن الفائزين لفئات آيباد وماك وVision Pro وApple Watch وApple TV، إضافة إلى أفضل لعبة ضمن خدمة Apple Arcade.

كما منحت آبل مجموعة من التطبيقات جوائز التأثير الثقافي التي تمثل بحسب الشركة أدوات مفيدة تعزز الفهم وتدعم عالما أكثر شمولا.

وكانت آبل قد أعلنت في نوفمبر عن 45 تطبيقا ولعبة كمرشحين نهائيين، قبل أن تقلص القائمة إلى 17 فائزا هم:

الفائزون بجوائز App Store لعام 2025

- تطبيق العام على آيفون: Tiimo

- لعبة العام على آيفون: Pokémon TCG Pocket

- تطبيق العام على آيباد: Detail

- لعبة العام على آيباد: DREDGE

- تطبيق العام على ماك: Essayist

- لعبة العام على ماك: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

- لعبة العام على آبل أركيد: WHAT THE CLASH?

- تطبيق العام على آبل فيجن برو: Explore POV

- لعبة العام على آبل فيجن برو: Porta Nubi

- تطبيق العام على آبل ووتش: Strava

- تطبيق العام على آبل تي في: HBO Max

آبل جوائز App Store أفضل تطبيقات آبل 2025 أفضل تطبيق على آيفون App Store Awards

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

من آلمته سيئته

من آلمته سيئته وأحزنته خطيئته.. خطيب المسجد الحرام يبشره بـ 3 نفحات

خطيب المسجد الحرام

بقدر انتصارهم على شهواتهم.. خطيب المسجد الحرام يوضح معيار القرب من الله

أ.د محمود الهواري

خطيب الأزهر: التحرش بالأطفال والأحداث المخزية التى تقع تؤكد وجود خلل وانحراف في المجتمع

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد