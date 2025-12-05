أبل تكشف قائمة أفضل تطبيقات لعام 2025

كشفت شركة آبل Apple، عن قائمتها السنوية للفائزين بـ جوائز متجر التطبيقات App Store Awards، مواصلة تقليدها في الاحتفاء بأفضل التطبيقات والألعاب خلال العام.

وفي نسخة 2025، حصد تطبيق Tiimo لقب أفضل تطبيق على آيفون، كما فازت لعبة البطاقات Pokémon TCG Pocket بلقب أفضل لعبة على آيفون.

ورغم تجنب آبل اختيار تطبيق ذكاء اصطناعي أو مساعد ذكي كفائز رئيسي، فإن الذكاء الاصطناعي كان حاضرا بقوة ضمن التطبيقات المتوجة لهذا العام.

الذكاء الاصطناعي يسيطر على أبرز التطبيقات الفائزة

تطبيق Tiimo، الفائز بتطبيق العام على آيفون، يوصف بأنه مخطط بصري يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل المهام إلى خطط منظمة عبر جداول زمنية مرئية، ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لتقسيم المهام وتقدير مددها بهدف إنشاء برنامج يومي واقعي.

أما تطبيق العام على آيباد، وهو Detail، فيقدم أدوات مبسطة لتحرير الفيديو، بينها ميزة Auto Edit المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتكفل بإزالة الصمت تلقائيا، وتنفيذ قصات التقريب، وإضافة العناوين والترجمات.

وضمن جوائز التأثير الثقافي Cultural Impact، برز تطبيق StoryGraph الذي يعتمد على خوارزميات التعلم الآلي لتقديم توصيات مخصصة للكتب وفقا لبيانات القراءة لدى المستخدم.

كما نال تطبيق Be My Eyes جائزة أخرى بفضل مساعده البصري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي يقدم أوصافا دقيقة للعالم من حول المستخدمين من ذوي الإعاقة البصرية.

أما تطبيق العام على ساعة آبل Apple Watch App of the Year، فجاء من نصيب Strava، الذي يتضمن مساعدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل بيانات التمرين إلى تحليلات ورؤى مفيدة.

أفضل تطبيقات آبل لعام 2025

إلى جانب آيفون، أعلنت آبل عن الفائزين لفئات آيباد وماك وVision Pro وApple Watch وApple TV، إضافة إلى أفضل لعبة ضمن خدمة Apple Arcade.

كما منحت آبل مجموعة من التطبيقات جوائز التأثير الثقافي التي تمثل بحسب الشركة أدوات مفيدة تعزز الفهم وتدعم عالما أكثر شمولا.

وكانت آبل قد أعلنت في نوفمبر عن 45 تطبيقا ولعبة كمرشحين نهائيين، قبل أن تقلص القائمة إلى 17 فائزا هم:

الفائزون بجوائز App Store لعام 2025

- تطبيق العام على آيفون: Tiimo

- لعبة العام على آيفون: Pokémon TCG Pocket

- تطبيق العام على آيباد: Detail

- لعبة العام على آيباد: DREDGE

- تطبيق العام على ماك: Essayist

- لعبة العام على ماك: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

- لعبة العام على آبل أركيد: WHAT THE CLASH?

- تطبيق العام على آبل فيجن برو: Explore POV

- لعبة العام على آبل فيجن برو: Porta Nubi

- تطبيق العام على آبل ووتش: Strava

- تطبيق العام على آبل تي في: HBO Max