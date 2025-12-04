قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتساوى مع مثيلاتها في السوق.. الأوقاف توضح أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف
آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية
من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة
رقم ضخم .. روسيا تشن 900 هجوم على مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية
رسميا.. أمريكا تستبعد جنوب إفريقيا من قمة مجموعة G20
استمارة الشهادة الاعدادية 2026 .. تنبيهات جديدة من المدارس للطلاب بشأنها
دلياني: مجزرة خانيونس تجسّد نمطاً إبادياً إسرائيلياً يستهدف إعادة تشكيل مسار وقف إطلاق النار
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية
Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟
مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي سوتيساك رينتالاك
كينيا تتهم الجيش البريطاني بانتهاك حقوق الإنسان وارتكاب اعتداءات جنسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل ساعات ذكية في الأسواق

ساعة ذكية
ساعة ذكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من ساعة ذكية متواجدة في الأسواق والتي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية إليك أبرزها يمكنك الاختيار فيما بينها


  ساعة Realme Watch 5

تتميز ساعة Realme Watch 5 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة بدقة 390×450 بكسل، وسطوع 600 شمعة/متر مربع، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 79%. 

وتتميز الساعة بتاج من سبائك الألومنيوم وفتحة مكبر صوت بتصميم قرص العسل. 

وتدعم الشاشة ميزة Always-on Display، وتقول Realme إنها قادرة على التكيف مع الليل والنهار وتعمل الساعة ببطارية بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، وتوفر ما يصل إلى 16 يومًا من الاستخدام العادي، وما يصل إلى 20 يومًا في الوضع الذكي الخفيف، وما يصل إلى 720 دقيقة من مكالمات البلوتوث. 

لتتبع اللياقة البدنية، تأتي ساعة Watch 5 مزودة بـ 108 أوضاع رياضية. كما أنها مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل عن الرياضة مع خمسة أنظمة GNSS لتتبع دقيق للأنشطة الخارجية. 

تتميز ساعة Realme Watch 5 بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68، وبوصلة، ودعم لبطاقة NFC، ومكالمات بلوتوث عالية الدقة، وجهاز اتصال داخلي مستقل بتقنية بلوتوث. 

وتأتي الساعة الذكية مزودة بحزام بتقنية الموجات ثلاثية الأبعاد مصنوع من مواد آمنة على البشرة.

ساعة  Oppo Watch 2

تتميز ساعة أوبو الذكية Oppo Watch 2، بسعر منافس لساعة آبل باهظة التكلفة، حيث تتوفر بسعر يبدأ من 20 دولارا أمريكيا لطراز 42 ملليمتر، أى ما يعادل 3200 جنيه مصري، وهي تمتاز بشاشة منحنية من نوع OLED ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، و 326 بكسل في البوصة، ومع ميزات طبية لمراقبة معدل ضربات القلب والنوم ومراقبة الأكسجين في الدم، وعمر بطارية يصل لـ 16 يوما، ومعالج من نوع Snapdragon Wear 4100 من شركة كوالكوم مع دعم لـ Apollo 4s، وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، مع ميزة اكتشاف التوتر والمساعدة على تقليل معدلاته

ساعات أبل

سيطرت شركة Apple على صناعة الساعات الذكية منذ إطلاق أول ساعة Apple Watch في عام 2015. والتكامل السلس مع نظام Apple البيئي يجعلها الخيار المفضل لمستخدمي iPhone وبفضل تصميمها الرائع وأدائها القوي وميزات تتبع الصحة الشاملة، تضع Apple Watch معيارًا للساعات الذكية.

تأتي الساعات ببعض الميزات مثل اكتشاف السقوط، واستشعار درجة الحرارة،وتتبع اللياقة البدنية

أما عن  عمر البطارية حيث توفر معظم الموديلات ما بين 18 إلى 36 ساعة من الاستخدام. ومع ذلك، تعمل ساعة Ultra 2 على إطالة عمر البطارية بشكل كبير، وتلبي احتياجات محبي المغامرة والرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل.

 في حين أن ساعات Apple Watch باهظة الثمن، إلا أنها الخيار الأفضل لأولئك الذين يريدون ساعة ذكية عالية الجودة 

ساعة Redmi Watch 6 

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق الضبابي، والأسود الكلاسيكي، والفضي القمري. ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا. يجمع إصدار الأزرق الضبابي بين إطار فضي غير لامع وحزام أزرق فاتح، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا

ساعة Realme Watch 5 ساعة Watch 5 ساعة أوبو الذكية سعر منافس ساعات Apple Watch

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

ترشيحاتنا

الكابوتشا

ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

بالصور

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال
مشكلة شائعة فى المدارس..كيفية علاج قمل الرأس عند الأطفال

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد