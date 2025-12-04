قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل ساعات ذكية في الأسواق

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أكثر من ساعة ذكية متواجدة في الأسواق والتي تأتي بالعديد من المواصفات العصرية إليك أبرزها يمكنك الاختيار فيما بينها



ساعة Realme Watch 5

تتميز ساعة Realme Watch 5 بشاشة AMOLED مقاس 1.97 بوصة بدقة 390×450 بكسل، وسطوع 600 شمعة/متر مربع، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 79%.

وتتميز الساعة بتاج من سبائك الألومنيوم وفتحة مكبر صوت بتصميم قرص العسل.

وتدعم الشاشة ميزة Always-on Display، وتقول Realme إنها قادرة على التكيف مع الليل والنهار وتعمل الساعة ببطارية بسعة 460 مللي أمبير/ساعة، وتوفر ما يصل إلى 16 يومًا من الاستخدام العادي، وما يصل إلى 20 يومًا في الوضع الذكي الخفيف، وما يصل إلى 720 دقيقة من مكالمات البلوتوث.

لتتبع اللياقة البدنية، تأتي ساعة Watch 5 مزودة بـ 108 أوضاع رياضية. كما أنها مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل عن الرياضة مع خمسة أنظمة GNSS لتتبع دقيق للأنشطة الخارجية.

تتميز ساعة Realme Watch 5 بمقاومة للغبار والماء بمعيار IP68، وبوصلة، ودعم لبطاقة NFC، ومكالمات بلوتوث عالية الدقة، وجهاز اتصال داخلي مستقل بتقنية بلوتوث.

وتأتي الساعة الذكية مزودة بحزام بتقنية الموجات ثلاثية الأبعاد مصنوع من مواد آمنة على البشرة.

ساعة Oppo Watch 2

تتميز ساعة أوبو الذكية Oppo Watch 2، بسعر منافس لساعة آبل باهظة التكلفة، حيث تتوفر بسعر يبدأ من 20 دولارا أمريكيا لطراز 42 ملليمتر، أى ما يعادل 3200 جنيه مصري، وهي تمتاز بشاشة منحنية من نوع OLED ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، و 326 بكسل في البوصة، ومع ميزات طبية لمراقبة معدل ضربات القلب والنوم ومراقبة الأكسجين في الدم، وعمر بطارية يصل لـ 16 يوما، ومعالج من نوع Snapdragon Wear 4100 من شركة كوالكوم مع دعم لـ Apollo 4s، وسعة تخزين داخلية 16 جيجابايت، مع ميزة اكتشاف التوتر والمساعدة على تقليل معدلاته

ساعات أبل

سيطرت شركة Apple على صناعة الساعات الذكية منذ إطلاق أول ساعة Apple Watch في عام 2015. والتكامل السلس مع نظام Apple البيئي يجعلها الخيار المفضل لمستخدمي iPhone وبفضل تصميمها الرائع وأدائها القوي وميزات تتبع الصحة الشاملة، تضع Apple Watch معيارًا للساعات الذكية.

تأتي الساعات ببعض الميزات مثل اكتشاف السقوط، واستشعار درجة الحرارة،وتتبع اللياقة البدنية

أما عن عمر البطارية حيث توفر معظم الموديلات ما بين 18 إلى 36 ساعة من الاستخدام. ومع ذلك، تعمل ساعة Ultra 2 على إطالة عمر البطارية بشكل كبير، وتلبي احتياجات محبي المغامرة والرياضيين الذين يمارسون رياضات التحمل.

في حين أن ساعات Apple Watch باهظة الثمن، إلا أنها الخيار الأفضل لأولئك الذين يريدون ساعة ذكية عالية الجودة

ساعة Redmi Watch 6

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق الضبابي، والأسود الكلاسيكي، والفضي القمري. ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا. يجمع إصدار الأزرق الضبابي بين إطار فضي غير لامع وحزام أزرق فاتح، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا ومتناسقًا