أصبحت الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يجب اقتناؤها في عام 2023، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على الأناقة والعملية على معصمهن، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الخيار المناسب أمرا صعبا.

ولحسن الحظ، قامت العديد من العلامات التجارية مثل جوجل وGarmin وFitbit بطرح ساعات ذكية رائعة مصممة مع وضع خاص للنساء، فهي توفر مزيجا من التصميمات العصرية والتتبع الصحي وعددا من الميزات الذكية التي لا غنى عنها، لذلك سنوضح لك فيما يلي أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023، سواء كنتي من عشاق اللياقة البدنية، أو مصمم الأزياء، أو تريدي فقط البقاء على اتصال، سنوضح لكي الاختيار الأمثل فيما يلي.

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

1. ساعة جوجل Pixel Watch:

Google Pixel Watch هي الساعة الذكية المثالية المصممة خصيصا للنساء في عام 2023، وشاشتها AMOLED مقاس 1.22 بوصة ليست نابضة بالحياة فحسب، بل تدعم أيضا ميزة التشغيل دائما، مما يسمح لكي بتتبع الوقت والإشعارات بسهولة، كما تأتي الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5 ثلاثي الأبعاد، مما يضمن المتانة ومقاومة الخدش.

مع هيكل بحجم 45 مليمتر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، توفر هذه الساعة الأناقة والحماية، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم، يدوم عمر البطارية لمدة 24 ساعة مذهلة وتدعم الشحن السريع، وبالإضافة إلى مظهرها الأنيق، فإن ساعة Google Pixel Watch مليئة بالعديد من الميزات الصحية والرياضية والذكية، فهي مجهزة بأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك جهاز استشعار تخطيط القلب لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب، يمكن لهذه الساعة الذكية توفير تتبع صحي شامل.

تعمل ساعة Google Pixel Watch على برنامج WearOS 3.5، وتأتي مع ميزات المساعد الصوتي وتدعم اتصالات WiFi، وهي مجهزة أيضا بأجهزة استشعار GPS، مما يجعلها مثالية للملاحة أثناء الأنشطة الخارجية، سواء كنت بحاجة إلى تتبع نومك، أو مراقبة معدل ضربات القلب، أو البقاء على اتصال أثناء التنقل، يمكنك استخدام ساعة Google Pixel Watch بفضل تصميمها المذهل وميزاتها المتقدمة.

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

2. ساعة سامسونج Watch 5 Pro:

Samsung Watch 5 Pro هي ساعة ذكية متميزة توفر مجموعة رائعة من الميزات لتحسين حياتك اليومية بشكل أفضل، بفضل شاشة MIP مقاس 1.22 بوصة، ستستمتع بتجربة مشاهدة واضحة ونابضة بالحياة، وبفضل ميزة العرض الدائم، يمكنك بسهولة التحقق من الوقت والإشعارات دون الحاجة إلى إيقاظ الساعة.

وقد تم تصميم Watch 5 Pro بعلبة ساعة من التيتانيوم ومحمية بزجاج كريستال الياقوت، وهي متينة وأنيقة، كما أنها تتميز بمقاومة للماء تصل إلى 5 ATM، مما يجعلها مناسبة للسباحة والأنشطة المائية، تزن هذه الساعة خفيفة الوزن 46.5 جراما فقط، مما يجعلها مريحة على معصمك، حتى أثناء ارتدائها لفترة طويلة.

إحدى الميزات البارزة في Samsung Watch 5 Pro هي إمكاناتها الشاملة لمراقبة الصحة والعافية، من تتبع معدل ضربات القلب إلى مراقبة النوم، تمكنك هذه الساعة الذكية من التحكم في صحتك، كما أنها توفر مجموعة من الميزات الرياضية، مما يسمح لك بتتبع التدريبات الخاصة بك وتحديد الأهداف لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي ساعة Watch 5 Pro مزودة بأجهزة استشعار ذكية تعمل على رفع وظائفها إلى ما هو أبعد من الساعة الذكية العادية، بفضل تقنية Bluetooth 5.2 وWiFi 2.5 جيجا هرتز، فإنه يتصل بسلاسة بأجهزة سامسونج، كما أنه متوافق مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، تعمل هذه الساعة على برنامج Samsung OneUI Watch 4.5 المبني على WearOS 3.5، وتوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى ميزات المساعد الصوتي، وبفضل تصميمها الأنيق وميزاتها المتقدمة، تعد Samsung Watch 5 Pro ساعة ذكية تجمع بين الأسلوب والوظيفة بسلاسة.

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

3. ساعة فيتبيت Fitbit Sense 2:

Fitbit Sense 2 هي ساعة ذكية متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية احتياجات عشاق الصحة واللياقة البدنية، توفر شاشة اللمس الملونة مقاس 1.5 بوصة واجهة نابضة بالحياة وسهلة القراءة للتنقل السلس، تم تصميم الساعة لتدوم طويلا وتوفر أحزمة اختيارية قابلة للتبديل، مما يسمح لك بتخصيص مظهرها ليناسب ذوقك.

بفضل سعة الذاكرة المذهلة، يمكن لـ Fitbit Sense 2 تخزين كمية كبيرة من البيانات، مما يضمن عدم تفويت أي شيء أبدا، كما أن الساعة مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء السباحة أو الأنشطة المائية الأخرى.

يعد جهاز Fitbit Sense 2، المجهز بمجموعة من ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية، أداة شاملة لمراقبة صحتك، وهي توفر تتبعًا لاستجابة الجسم طوال اليوم ويتضمن أجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك مستشعر تخطيط القلب لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب، تم تصميم هذه الساعة مع أخذ رواد صالة الألعاب الرياضية في الاعتبار، وقد تم تحسينها للاستخدام السلس أثناء التمرينات.

يتصل جهاز Fitbit Sense 2 بسلاسة مع هاتفك الذكي عبر تطبيق Fitbit، مما يوفر تحديثات في الوقت الفعلي ومزامنة بياناتك لاسلكيا، كما أنها تدعم نظام Fitbit Pay، مما يسمح بالدفع بدون تلامس أثناء التنقل.

ومع الإشعارات الذكية على معصمك وخرائط جوجل المدمجة لتتبع الموقع، تضع هذه الساعة الذكية راحتك في الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن ميزة مفيدة لمساعدتك في العثور على هاتفك الذكي عند فقده، بفضل تصميمه المثير للإعجاب وإمكانياته الغنية بالميزات، تعد ساعة Fitbit Sense 2 ضرورية لأي شخص يريد التحكم في رحلة الصحة واللياقة البدنية.

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

4. ساعة Garmin Lily:

Garmin Lily هي ساعة ذكية أنيقة وعصرية تجمع بين الموضة والأداء الوظيفي، بفضل شاشة اللمس الكريستالية السائلة وزجاج كورنينج غوريلا 3، يمكنك توقع شاشة حادة ومتينة ومقاومة للخدوش، تضيف الحواف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لمسة من الأناقة إلى التصميم العام.

تحتوي ساعة Garmin Lily أيضًا على الكثير من الميزات، بفضل الذاكرة الكبيرة، يمكن لهذه الساعة الذكية تخزين جميع بياناتك ومعلوماتك المهمة، كما أنها تتميز بمقاومة الماء حتى 5 ATM، مما يسمح لك بأخذها للسباحة دون قلق، يبلغ وزنه 47 جرامًا فقط، فهى خفيفة الوزن ومريحة للارتداء طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك، تتميز بعمر بطارية يصل إلى 5 أيام، لن تقلق بشأن شحنها باستمرار.

عندما يتعلق الأمر بتتبع الصحة، فإن Garmin Lily تتميز بمستشعر لمراقبة معدل ضربات القلب من Garmin Elevate، مما يسمح لك بمراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم، كما أن لديها مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار لتتبع نشاطك اليومي، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية المحروقة وحتى أنماط النوم، يمكنك الاختيار من بين مجموعة من ملفات تعريف الأنشطة، مثل تمارين القوة، وتمارين القلب، والتدريب البيضاوي، والمشي على الدرج، والبيلاتس، واليوجا.

وعلاوة على ذلك، يتصل Garmin Lily بسلاسة بهاتفك الذكي عبر تطبيق Garmin Connect، مما يسمح لك بتلقي الإشعارات الذكية مباشرة على معصمك، كما أنها تدعم ميزات الأمان والتتبع، مما يمنحك راحة البال أينما ذهبت، بفضل تصميمها المثير للإعجاب ومجموعة الميزات، تعد Garmin Lily الساعة الذكية المثالية لأولئك الذين يريدون الأناقة والمضمون.

أفضل الساعات الذكية للنساء في عام 2023

5. ساعة جوجل Pixel Watch 2:

Google Pixel Watch 2 هي ساعة ذكية تجمع بين الأسلوب والوظيفة والتكنولوجيا المتطورة، مع زجاج كورنينج غوريلا 5 ثلاثي الأبعاد المخصص، تم تصميم هذه الساعة لتتحمل المهام الشاقة، تضمن شاشة AMOLED بدقة 320 نقطة في البوصة مع ألوان DCI-P3 مرئيات نابضة بالحياة وواضحة، بينما يضمن تعزيز السطوع الذي يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع سهولة القراءة حتى في ضوء الشمس الساطع، بالإضافة إلى ذلك، مع دعم الشاشة التي تعمل دائما، يمكنك بسهولة إلقاء نظرة على ساعتك دون الحاجة إلى تنشيطها.

تتميز ساعة Google Pixel Watch 2 بحزام من المطاط الفلوري مع طبقة ناعمة الملمس، مما يوفر الراحة والمتانة، الحزام مصنوع من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، مما يوضح التزام Google بالاستدامة، تأتي هذه الساعة أيضًا مع بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة لإعادة الشحن، مما يوفر ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة. ومع خيارات الألوان الرائعة للاختيار من بينها، يمكنك العثور على النمط الذي يناسب شخصيتك.

تدعم ساعة Google Pixel Watch 2 أيضًا تقنية Bluetooth 5.0 وWiFi، مما يضمن الاتصال السلس بهاتفك الذكي والأجهزة الأخرى، تعمل هذه الساعة بمعالج كوالكوم 5100، مما يوفر أداءً سلسًا وأوقات استجابة سريعة، ومع مستشعر التسارع ثلاثي المحاور وأجهزة الاستشعار الكهربائية متعددة الأغراض المتوافقة مع تطبيق تخطيط القلب، يمكنك تتبع أهداف لياقتك البدنية ومراقبة صحتك دون عناء.