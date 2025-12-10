قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جلال: موقف حلمي طولان تجاه حسام حسن يعكس فشلًا واضحًا
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان الدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
متحدث الصحة: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حماية المريض ومقدم الخدمة
وسط ترّقب للقرار الأمريكي .. الهدوء يسيطر على أسعار الذهب
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أمن سوهاج يكشف تفاصيل مقطع فيديو مُتداول عن تهديدات بسبب قطعة أرض
«ليه ما اعتذرتش عن المنصب؟».. مهيب عبد الهادي يُهاجم حلمي طولان
«التابعي»: تجديد عقد حسام حسن بعد كأس العالم ضرورة لاستقرار المنتخب.. وتصريحات «طولان» غير موفقة
السجن 5 سنوات لشاب هدّد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوهاج
خبير شئون دولية: غرب إفريقيا يعيش «هستيريا انقلابات» وسط صراع نفوذ دولي مُتصاعد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عرض AirPods Max في Best Buy يعود قبل الكريسماس.. بسعر يصعب تكراره

AirPods Max
AirPods Max

تقرير جديد يسلّط الضوء على عودة أحد أقوى عروض Best Buy على سماعات AirPods Max، في صورة “صفقة باب رئيسي” (Doorbuster) أخيرة قبل الكريسماس، بسعر يكاد يكون الأفضل منذ طرح السماعة قبل نحو أربع سنوات. العرض يستهدف من لم يتمكنوا من اقتناص تخفيضات البلاك فرايدي وسايبر مانداي، ويريدون الآن هدية فاخرة في اللحظات الأخيرة.​

خصم 170 دولارًا وسعر 379.99 دولار لكل الألوان

وفق التقرير، تُباع AirPods Max في Best Buy بسعر 379.99 دولار، بدل السعر الرسمي 549.99 دولار، أي خصم قدره 170 دولارًا دفعة واحدة. المميز في هذه المرة أن التخفيض لا يقتصر على لون واحد كما حدث في سايبر مانداي، بل يشمل خمسة ألوان: الرمادي Space Gray، الأزرق Sky Blue، الأخضر Green، الوردي Pink، والفضي Silver بنفس السعر المخفَّض. 

يرجح الكاتب أن هذا قد يكون أفضل سعر يراه السوق من متجر كبير مثل Best Buy حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول.​

نفس الجيل القديم… لكن لا فرق حقيقي في المواصفات

يلفت التقرير إلى أن هذا العرض يخص النسخة “الأصلية” من AirPods Max المزودة بمنفذ شحن Lightning، وليس النسخة المحدثة التي أضافت فقط منفذ USB‑C. 

لكن من حيث جودة الصوت، تقنيات إلغاء الضوضاء، التصميم والمواد، لا يوجد فرق عملي بين إصدار 2020 وإصدار 2024 سوى المنفذ، ما يعني أن معظم المستخدمين لن يشعروا بأي اختلاف في التجربة الفعلية. كما يشير التحليل إلى أن آبل استغرقت سنوات لتحديث المنفذ فقط، ما يقلل من احتمالات طرح AirPods Max 2 بالكامل في المستقبل القريب.​

لماذا لا تزال AirPods Max مغرية رغم المنافسين؟

يعترف التقرير بوجود بدائل قوية من Sony وBose وحتى Beats بأسعار أقل أو بمزايا تنافسية، لكن AirPods Max تحتفظ بجاذبية خاصة لدى جمهور آبل المخلص. 

تقدم هذه السماعات مزيجًا من جودة الصنع المعدنية، الصوت المحيطي Spatial Audio، التكامل العميق مع أجهزة آيفون وآيباد وماك، وتجربة برمجية سلسة تجعل كثيرين يفضّلونها رغم السعر الأعلى. 

يقلص الخصم الحالي فجوة السعر مع أبرز المنافسين، ما يجعل خيار “الاستسلام لإغراء بيئة آبل” أكثر منطقية لعشاق العلامة.​

توقيت حاسم وكمية قد تنفد سريعًا

يصف التقرير العرض بأنه “آخر فرصة قوية” قبل أعياد الميلاد، إذ يشير إلى أن التخفيض السابق المشابه على لون واحد خلال سايبر مانداي نفد بسرعة.

 Best Buy تتيح خيار الاستلام من المتجر خلال ساعة أو الشحن مع وصول متوقَّع قبل الكريسماس، لكن التوفر يظل مرهونًا بالمخزون في كل منطقة، ما يعني أن من يخطط لشرائها كهدية ينبغي ألا ينتظر طويلًا.

بالنسبة للمستخدم الذي كان مترددًا بسبب السعر الكامل، يرى الكاتب أن الوصول إلى 379.99 دولار هو نقطة سعرية منطقية تجعل AirPods Max “تستحق المغامرة” أكثر من أي وقت مضى.

OnePlus AI Writer ai

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

حالة الطقس

أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

المتهم

ننشر مرافعة النيابة في واقعة التعدي على أطفال بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية..فيديو

هيئة الأرصاد

الأرصاد تكشف خريطة الطقس غداً: انخفاض الحرارة وأمطار رعدية وسيول محتملة على سيناء وشمال البلاد

البنك الاهلي

بسداسية مقابل هدف .. البنك الأهلي يحقق فوزا ساحقا أمام بيراميدز

جهود متنوعة

أخبار أسوان: استعدادات لجولة إعادة الانتخابات وإجازة بمدارس الإعادة.. وندوة لمكافحة الفساد.. وجهود لإزالة الإشغالات وأنشطة جامعية

وزير الشباب والرياضة

جامعة دمنهور تهنئ وزير الشباب والرياضة لاختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية بـ اليونسكو

تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

تعزيز الوعي الرقمي في إطار حملة الـ 16 يوم لقومي الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

بالصور

وصفة سهلة ولذيذة .. طريقة عمل بيض بالطماطم في الفرن

طريقة عمل البيض بالطماطم في الفرن

علامات صحية تكشف حاجتك لتناول القرفة يوميًا.. فوائد مُذهلة وتحذيرات ضرورية

علامات تؤكد حاجتك إلى تناول القرفة

علاج «ألفا» الجديد يُظهر نتائج واعدة لمرضى سرطان الغدة الدرقية المقاوم لليود المشع

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية

طبق شتوي دافئ .. طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة

طريقة عمل العدس بالكريمة

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

