عرض AirPods Max في Best Buy يعود قبل الكريسماس.. بسعر يصعب تكراره

تقرير جديد يسلّط الضوء على عودة أحد أقوى عروض Best Buy على سماعات AirPods Max، في صورة “صفقة باب رئيسي” (Doorbuster) أخيرة قبل الكريسماس، بسعر يكاد يكون الأفضل منذ طرح السماعة قبل نحو أربع سنوات. العرض يستهدف من لم يتمكنوا من اقتناص تخفيضات البلاك فرايدي وسايبر مانداي، ويريدون الآن هدية فاخرة في اللحظات الأخيرة.​

خصم 170 دولارًا وسعر 379.99 دولار لكل الألوان

وفق التقرير، تُباع AirPods Max في Best Buy بسعر 379.99 دولار، بدل السعر الرسمي 549.99 دولار، أي خصم قدره 170 دولارًا دفعة واحدة. المميز في هذه المرة أن التخفيض لا يقتصر على لون واحد كما حدث في سايبر مانداي، بل يشمل خمسة ألوان: الرمادي Space Gray، الأزرق Sky Blue، الأخضر Green، الوردي Pink، والفضي Silver بنفس السعر المخفَّض.

يرجح الكاتب أن هذا قد يكون أفضل سعر يراه السوق من متجر كبير مثل Best Buy حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول.​

نفس الجيل القديم… لكن لا فرق حقيقي في المواصفات

يلفت التقرير إلى أن هذا العرض يخص النسخة “الأصلية” من AirPods Max المزودة بمنفذ شحن Lightning، وليس النسخة المحدثة التي أضافت فقط منفذ USB‑C.

لكن من حيث جودة الصوت، تقنيات إلغاء الضوضاء، التصميم والمواد، لا يوجد فرق عملي بين إصدار 2020 وإصدار 2024 سوى المنفذ، ما يعني أن معظم المستخدمين لن يشعروا بأي اختلاف في التجربة الفعلية. كما يشير التحليل إلى أن آبل استغرقت سنوات لتحديث المنفذ فقط، ما يقلل من احتمالات طرح AirPods Max 2 بالكامل في المستقبل القريب.​

لماذا لا تزال AirPods Max مغرية رغم المنافسين؟

يعترف التقرير بوجود بدائل قوية من Sony وBose وحتى Beats بأسعار أقل أو بمزايا تنافسية، لكن AirPods Max تحتفظ بجاذبية خاصة لدى جمهور آبل المخلص.

تقدم هذه السماعات مزيجًا من جودة الصنع المعدنية، الصوت المحيطي Spatial Audio، التكامل العميق مع أجهزة آيفون وآيباد وماك، وتجربة برمجية سلسة تجعل كثيرين يفضّلونها رغم السعر الأعلى.

يقلص الخصم الحالي فجوة السعر مع أبرز المنافسين، ما يجعل خيار “الاستسلام لإغراء بيئة آبل” أكثر منطقية لعشاق العلامة.​

توقيت حاسم وكمية قد تنفد سريعًا

يصف التقرير العرض بأنه “آخر فرصة قوية” قبل أعياد الميلاد، إذ يشير إلى أن التخفيض السابق المشابه على لون واحد خلال سايبر مانداي نفد بسرعة.

Best Buy تتيح خيار الاستلام من المتجر خلال ساعة أو الشحن مع وصول متوقَّع قبل الكريسماس، لكن التوفر يظل مرهونًا بالمخزون في كل منطقة، ما يعني أن من يخطط لشرائها كهدية ينبغي ألا ينتظر طويلًا.

بالنسبة للمستخدم الذي كان مترددًا بسبب السعر الكامل، يرى الكاتب أن الوصول إلى 379.99 دولار هو نقطة سعرية منطقية تجعل AirPods Max “تستحق المغامرة” أكثر من أي وقت مضى.