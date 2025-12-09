قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

AirPods Pro 3 تعود لأدنى سعر… عرض مثالي قبل أعياد الميلاد

AirPods Pro 3
AirPods Pro 3
احمد الشريف

تقدّم آبل فرصة جديدة لعشّاق الصوتيات هذا الموسم، إذ عادت سماعات AirPods Pro 3 إلى أدنى سعر وصلت إليه منذ إطلاقها، في عرض قوي على أمازون يأتي قبل فترة وجيزة من أعياد الميلاد.

 الخصم قد يبدو محدودًا على الورق، لكنه مهم جدًا لمنتج جديد من الفئة العليا نادرًا ما يحصل على تخفيضات ملموسة في الأسابيع الأولى من طرحه.​

خصم قياسي على سماعات حديثة

يُباع الإصدار الثالث من AirPods Pro بسعر رسمي يبلغ 249 دولارًا، وهو نفس سعر الأجيال السابقة عند الإطلاق، ما يجعل أي تخفيض مبكر عليها ملفتًا. 

يعيد العرض الحالي  خصم أمازون “الخاص بالبلاد فرايدي” تقريبًا، عبر خفض السعر بنحو 30 دولارًا ليصل إلى حوالي 219–220 دولارًا، وهو ما تصفه تغطيات العروض بأنه أدنى سعر تاريخي للسماعة حتى الآن.​

مزايا صوتية وصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تصف التقارير AirPods Pro 3 بأنها من أفضل السماعات اللاسلكية في السوق حاليًا، خصوصًا في مجال إلغاء الضوضاء النشط وجودة الصوت العامة. 

يضيف الجيل الجديد  مزايا متقدمة مثل مستشعر نبضات القلب داخل الأذن، ووظائف ترجمة فورية (Live Translation)، وتحسين عمر البطارية مقارنة بالجيل السابق، ما يرفع قيمتها للمستخدمين الذين يعتمدون عليها في التمارين والعمل والسفر.​

مقارنة غير مباشرة مع AirPods 4

رغم أن AirPods 4 الأرخص حصلت مؤخرًا على خصم كبير وصل إلى 80 دولارًا عن سعرها الرسمي، إلا أن المقال يشير إلى أن AirPods Pro 3 تظل خيارًا متفوقًا لفئة تبحث عن أقصى أداء، حتى إن كان السعر أعلى بأكثر من الضعف في بعض الأسواق. 

يظهر الفارق في قوة إلغاء الضوضاء، جودة الصوت، وعناصر الصحة والذكاء الاصطناعي، وهي مزايا يصعب “تسعيرها” لكنها تصنع الفارق في الاستخدام اليومي.​

توقيت مثالي لموسم الهدايا

يؤكد التقرير أن عودة هذا الخصم قبل الكريسماس تُعد “موجة ثانية” من عروض العطلات، مفيدة لكل من فاتته تخفيضات البلاك فرايدي وسايبر مانداي. 

يشير التحليل إلى أن توفّر هذا السعر القياسي الآن قد لا يستمر طويلًا، خاصة أن تجار التجزئة الكبار نادرًا ما يحافظون على نفس مستوى التخفيض لسماعات جديدة من هذا المستوى بعد انتهاء ذروة موسم التسوق.​

لمن يُنصح بالشراء الآن؟

يبدو العرض مغريًا خصوصًا لمستخدمي أجهزة آبل الراغبين في ترقية سماعاتهم إلى جيل يقدم أفضل تكامل مع نظام iOS وميزات الصحة والذكاء الاصطناعي الجديدة. 

ويرى كتّاب العروض أن من كان يفكر أصلًا في اقتناء AirPods Pro 3 هذا الشتاء لن يجد غالبًا سعرًا أفضل في المدى القريب، ما يجعل هذه النافذة الحالية فرصة مناسبة للتحرك قبل انتهاء التخفيض أو نفاد المخزون المخفَّض.​

AirPods Pro 3 AirPods آبل

