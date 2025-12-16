قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن
بالأسماء.. انتشال 6 ضحايا من السيارة الغارقة بترعة الكلابية في قنا
رئيس غزل المحلة: لا يصح أن يعتمد نادٍ بحجم الزمالك على التبرعات
مرأة ومنوعات

إطلالات رأس السنة 2025.. أناقة ولمسة فخامة تناسب كل الأذواق

اطلالات رأس السنة
اطلالات رأس السنة
ريهام قدري

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبدأ كل سيدة في البحث عن إطلالة تجمع بين الأناقة والتألق، لتناسب أجواء الفرح والبدايات الجديدة.

 فاختيار اللوك المناسب لا يقتصر فقط على الموضة، بل يعكس الذوق والشخصية ويمنح ثقة وإشراقة خاصة في ليلة لا تُنسى. و نستعرض مجموعة من الإطلالات العصرية التي تناسب مختلف الأذواق والمناسبات في رأس السنة.

أفكار إطلالات مناسبة لرأس السنة حسب الذوق والمكان، يمكن ان تختاري اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك:
 

 إطلالة سواريه فخمة

فستان أسود قصير أو طويل بلمعة خفيفة (سيكوين أو ساتان).
ألوان موضة: الذهبي، الفضي، الأحمر الغامق، الأخضر الزمردي.
كلتش معدني + حذاء كعب رفيع. مكياج جريء مع أحمر شفاه أو آيلاينر لامع.

 إطلالة أنيقة وبسيطة

فستان أبيض أو أوف وايت مع لمسة فضي.

بدلة نسائية (Blazer + بنطلون) بلون كريمي أو أسود.
إكسسوارات ناعمة ولامعة بدون مبالغة.
شعر مرفوع أو ويفي بسيط.
 

 إطلالة كاجوال شيك

بنطلون جلد أو جينز داكن + بلوزة لامعة.
جاكيت بليزر أو فرو خفيف.
بوت أو كعب عريض.
شنطة صغيرة Crossbody.

إطلالة دافئة للبيت أو تجمع عائلي

فستان تريكو أنيق أو طقم قطعتين.
ألوان شتوية: النبيتي، الرمادي، البيج.
إكسسوارات بسيطة ولمعة خفيفة في المكياج.

لمسات تكمّل اللوك

لمعة خفيفة على العين أو الجفون.
إكسسوارات ذهبية أو فضية حسب لون اللوك.
عطر قوي وشتوي يترك انطباع مميز.

اطلالات رأس السنة رأس السنة ملابس رأس السنة

