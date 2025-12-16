إطلالات رأس السنة 2025.. أناقة ولمسة فخامة تناسب كل الأذواق

مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تبدأ كل سيدة في البحث عن إطلالة تجمع بين الأناقة والتألق، لتناسب أجواء الفرح والبدايات الجديدة.

فاختيار اللوك المناسب لا يقتصر فقط على الموضة، بل يعكس الذوق والشخصية ويمنح ثقة وإشراقة خاصة في ليلة لا تُنسى. و نستعرض مجموعة من الإطلالات العصرية التي تناسب مختلف الأذواق والمناسبات في رأس السنة.

أفكار إطلالات مناسبة لرأس السنة حسب الذوق والمكان، يمكن ان تختاري اللي يناسبك ويعبر عن شخصيتك:



إطلالة سواريه فخمة

فستان أسود قصير أو طويل بلمعة خفيفة (سيكوين أو ساتان).

ألوان موضة: الذهبي، الفضي، الأحمر الغامق، الأخضر الزمردي.

كلتش معدني + حذاء كعب رفيع. مكياج جريء مع أحمر شفاه أو آيلاينر لامع.

إطلالة أنيقة وبسيطة

فستان أبيض أو أوف وايت مع لمسة فضي.

بدلة نسائية (Blazer + بنطلون) بلون كريمي أو أسود.

إكسسوارات ناعمة ولامعة بدون مبالغة.

شعر مرفوع أو ويفي بسيط.



إطلالة كاجوال شيك

بنطلون جلد أو جينز داكن + بلوزة لامعة.

جاكيت بليزر أو فرو خفيف.

بوت أو كعب عريض.

شنطة صغيرة Crossbody.

إطلالة دافئة للبيت أو تجمع عائلي

فستان تريكو أنيق أو طقم قطعتين.

ألوان شتوية: النبيتي، الرمادي، البيج.

إكسسوارات بسيطة ولمعة خفيفة في المكياج.

لمسات تكمّل اللوك

لمعة خفيفة على العين أو الجفون.

إكسسوارات ذهبية أو فضية حسب لون اللوك.

عطر قوي وشتوي يترك انطباع مميز.