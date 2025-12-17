ابنة نيكول سابا مفاجأة كليب «تلج تلج» احتفالًا بالكريسماس

تستعد النجمة نيكول سابا لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تلج تلج»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إلى جانب مختلف منصات الموسيقى الرقمية، وذلك تزامنًا مع احتفالات الكريسماس، حيث من المقرر إطلاق الأغنية غدًا الخميس.

ويشهد الكليب الجديد مفاجأة خاصة، إذ تظهر ابنة نيكول سابا «نيكول» للمرة الأولى في أحد أعمال والدتها الغنائية، في ظهور لافت، حيث تشاركها المشاهد بإطلالة مميزة وملابس مشابهة لإطلالة نيكول سابا داخل الكليب، بما يتناسب مع أجواء العمل.

وكانت نيكول سابا قد انتهت خلال الأيام الماضية من تسجيل وتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ليخرج العمل في صورة مختلفة ومواكبة للأجواء الاحتفالية الخاصة بالكريسماس.

أغنية «تلج تلج» من كلمات وألحان وتوزيع وإخراج شارل شلالا، الذي حرص على تقديم تجربة فنية جديدة تجمعه بنيكول سابا في هذا العمل.

ومن المقرر طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب وكافة منصات الموسيقى الرقمية، تمهيدًا للإعلان عن عدد من المفاجآت الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إحياء نيكول سابا لعدد من الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر.