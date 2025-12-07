فنادق مصر تحتفل بـ الكريسماس ورأس السنة الجديدة

تقترب احتفالات الكريسماس بأجوائه المبهجة، ليتنفض القطاع الفندقي بـ أقصي استعداد لاستقبال السائحين وتوفير برامج سخية تتناسب مع هذا اليوم، بالإضافة إلى منافسة شرسة في الترفيه ولمسات الديكوارات والخدمات المقدمة.

وفى إطار ذلك يرصد "صدى البلد" أجواء الاحتفال بـ الكريسماس بالفنادق المصرية في السطور القادمة.

احتفالات في فنادق أسوان بـ الكريسماس



قال عبدالهادي محمد، رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، أننا نشهد الفترة الراهنة ارتفاع أسعار الغرف الفندقية نتيجة الاقبال الواسع على الحجوزات، من المصريين والسائحين، ويختلف السعر من فندق لأخر.



أكد عبدالهادي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك أجواء تنافسية بين الفنادق في أسوان لاسعاد السائحين بـ ديكوارت الكريسماس وتقديم الخدمات ذات الجودة المرتفعة، حرصاً على تجربة سياحية فريدة.



أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان، إلى نسب الإشغال السياحي تخطت 90%، وهى النسبة الممتازة تزامناً مع احتفالات رأس السنة والكريسماس، كما نشهد موسم سياحي جيد هذا العام.

أوضح أن سعر الغرف الفندقية حتى 20 ديسمبر الجاري يختلف عن مابعده حتى أول اسبوع في يناير 2026، نتيجة ازدحام الموسم، لافتاً أن أجواء الاحتفال بالكريسماس في أسوان رائعة.

