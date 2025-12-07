انتعاش سياحي واسع في العراق بالشراكة مع المنظمة العربية للسياحة

يشهد القطاع السياحي في العراق انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتعاون واسع بين الحكومة العراقية والمنظمة العربية للسياحة، وتنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالمقومات التاريخية والثقافية التي تزخر بها البلاد.

وأفادت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، بأن العاصمة العراقية تشهد حراكًا سياحيًا متصاعدًا، خصوصًا مع توافد الوفود العربية المشاركة في مؤتمر المقاصد السياحية الذي يجمع نخبة من المستثمرين والخبراء والأكاديميين في مجالات السياحة والثقافة والتنمية.

تنامي الحركة السياحية واستقبال وفود عربية

أوضحت التميمي أن بغداد أصبحت خلال الأسابيع الأخيرة محطة رئيسية للوفود العربية، في إطار المشاركة الواسعة في مؤتمر المقاصد السياحية، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات.

وأبرزت أن وجود هذا العدد من الخبراء والمستثمرين يعكس الثقة المتنامية في قدرة العراق على استعادة دوره السياحي بعد سنوات من التحديات.

إعادة إحياء الهوية التاريخية للعراق

شهدت الفترة الماضية جهودًا حكومية لافتة لإعادة إبراز الهوية التاريخية العريقة للعراق، من خلال:

إعادة تأهيل مواقع أثرية مهمة في بغداد والعديد من المحافظات.

استمرار أعمال الترميم في المتحف العراقي، الذي يعد من أهم المتاحف على مستوى الشرق الأوسط.

ترميم مواقع تراثية أخرى تستعيد بريقها تدريجيًا، ما يعزز جاذبية البلاد أمام الزوار.

وتؤكد هذه الخطوات حرص العراق على تقديم صورة حضارية متجددة تعكس عمق تاريخه وثقافته المتنوعة.

بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025

أعلنت المنظمة العربية للسياحة اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، وهي خطوة وصفتها التميمي بأنها تعكس:

المكانة التاريخية والحضارية لبغداد.

عودة العراق بقوة إلى خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

بداية مرحلة جديدة من التعاون العربي المشترك لتطوير القطاع السياحي العراقي.

كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في إدخال برامج حديثة وتقنيات متطورة تتيح للسائح خوض تجربة سياحية متكاملة تشمل مختلف المواقع الأثرية والتراثية في بغداد وبقية المحافظات.

قضايا مطروحة أمام مؤتمر المقاصد السياحية

يحمل المؤتمر عدة ملفات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالبنية السياحية في العراق، من بينها:

الأمن السياحي وتوفير بيئة آمنة للزوار.

التحول الرقمي في إدارة المنشآت السياحية والخدمات المقدمة.

الحوكمة البيئية والحفاظ على المواقع التراثية.

وتتوقع التميمي أن تسهم هذه المحاور في تعزيز مكانة العراق كوجهة جاذبة للزوار العرب والأجانب على حد سواء.

اهتمام دولي متزايد ورحلات سياحية جديدة

كشفت التميمي عن تخصيص موقع دولي بريطاني رحلات سياحية جديدة إلى العراق، تتضمن مرشدًا متخصصًا في التراث العراقي، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على:

تنامي الاهتمام العالمي بالمواقع الأثرية العراقية.

عودة العراق إلى دائرة الاهتمام السياحي الدولي.

توسع الاستثمارات السياحية المحتملة خلال السنوات المقبلة.