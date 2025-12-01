قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم ورشة عمل موسعة للقطاع السياحي الخاص..تفاصيل

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

تنظم وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع منصة سفر عالمية، ورشة عمل موسعة للقطاع السياحي الخاص، مقرر عقدها يوم الأثنين 15 ديسمبر الجاري، بالمتحف المصري الكبير.

ورشة عمل مع منصة سفر عالمية 


أوضحت وزارة السياحة والآثار، في مستند حصل عليه "صدى البلد"، أن ورشة العمل تهدف لمناقشة توجهات السائحين خلال الفترة القادمة وإحتياجات الأسواق المختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي المصري وتعزيز قدرتة التنافسية.


أفادت وزارة السياحة والآثار، أن عدد حضور الورشة لن يتجاوز 40 مشاركاً فقط من ممثلي المنشآت الفندقية "ممثل واحد عن كل منشأة"، وذلك لاتاحة الاستفادة وفهم الاسواق.


وأشارت الوزارة، إلى أن الورشة جاءت في إطار التنسيق والتعاون المستمر بينها وغرفة المنشآت الفندقية لتعزيز جودة الخدمات الفندقية ومواكبة الإتجهات العالمية الحديثة في التسويق السايحي وتطوير التجربة المقدمة للسائح.


تابعت الوزارة فى منشورها، أنها تسعي إلى مواكبة أحدث وسائل التسويق ومتابعة متطلبات السائح المعاصر، في ظل عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي لقاءات مهنية موسعة مع ممثلي منصة tripadvisor.
 

وزارة السياحة والآثار السياحة المنشآت الفندقية غرفة المنشآت الفندقية دورة وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

ترشيحاتنا

القرآن

عالم بـ الأوقاف: الالتزام بالقرآن يحوّل حياة الإنسان إلى حالة من الطمأنينة

الدكتور محمد جلال فرغلي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد جلال فرغلي لفوزه بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر: حفظُ الله للقرآن نور لا يُطفأ.. وتَلَقِّيه سماعًا هو الضمان ضد التحريف

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد