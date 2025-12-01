السياحة والآثار تنظم ورشة عمل موسعة للقطاع السياحي الخاص..تفاصيل

تنظم وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع منصة سفر عالمية، ورشة عمل موسعة للقطاع السياحي الخاص، مقرر عقدها يوم الأثنين 15 ديسمبر الجاري، بالمتحف المصري الكبير.

ورشة عمل مع منصة سفر عالمية



أوضحت وزارة السياحة والآثار، في مستند حصل عليه "صدى البلد"، أن ورشة العمل تهدف لمناقشة توجهات السائحين خلال الفترة القادمة وإحتياجات الأسواق المختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع السياحي المصري وتعزيز قدرتة التنافسية.



أفادت وزارة السياحة والآثار، أن عدد حضور الورشة لن يتجاوز 40 مشاركاً فقط من ممثلي المنشآت الفندقية "ممثل واحد عن كل منشأة"، وذلك لاتاحة الاستفادة وفهم الاسواق.

وأشارت الوزارة، إلى أن الورشة جاءت في إطار التنسيق والتعاون المستمر بينها وغرفة المنشآت الفندقية لتعزيز جودة الخدمات الفندقية ومواكبة الإتجهات العالمية الحديثة في التسويق السايحي وتطوير التجربة المقدمة للسائح.



تابعت الوزارة فى منشورها، أنها تسعي إلى مواكبة أحدث وسائل التسويق ومتابعة متطلبات السائح المعاصر، في ظل عقد وزير السياحة والآثار شريف فتحي لقاءات مهنية موسعة مع ممثلي منصة tripadvisor.

