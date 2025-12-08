ضبط سيارتين محمّلتين بمخلفات بناء مكشوفة في مجاويش خلال حملة بيئية لحي جنوب الغردقة

أطلقت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الغردقة صباح اليوم حملة ميدانية مكثفة استهدفت مواجهة المخالفات البيئية داخل نطاق الحي، إذ تمكنت الحملة من ضبط سيارتين نقل تحملان مخلفات بناء وأخشاب دون تغطية الحمولة أثناء سيرهما في منطقة مجاويش، في مخالفة واضحة للاشتراطات البيئية وتعليمات النقل الآمن.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة التصدي لأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري للمدينة أو تمثل خطورة على المواطنين.

وخلال جولته الصباحية، رصد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، السيارتين أثناء مرورهما في الطريق العام بحمولات مكشوفة من مخلفات الهدم والبناء، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المارة والمركبات، فضلًا عن مساهمته في التلوث البصري وتراكم المخلفات على الطرق. وعلى الفور، أصدر رئيس الحي تعليماته بإيقاف السيارتين وتوجيه السائقين إلى ديوان الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد جبر في تصريحاته أن الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة لفرض الانضباط البيئي وضمان التزام مركبات النقل بتغطية حمولاتها، مشددًا على أن حملات المتابعة ستتواصل يوميًا في مختلف مناطق نطاق الحي للحد من أي مخالفات قد تشوّه المظهر العام للغردقة أو تؤثر على سلامة الطرق.