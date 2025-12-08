قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارتين محمّلتين بمخلفات بناء مكشوفة في مجاويش خلال حملة بيئية لحي جنوب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أطلقت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الغردقة صباح اليوم حملة ميدانية مكثفة استهدفت مواجهة المخالفات البيئية داخل نطاق الحي، إذ تمكنت الحملة من ضبط سيارتين نقل تحملان مخلفات بناء وأخشاب دون تغطية الحمولة أثناء سيرهما في منطقة مجاويش، في مخالفة واضحة للاشتراطات البيئية وتعليمات النقل الآمن.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة التصدي لأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري للمدينة أو تمثل خطورة على المواطنين.

وخلال جولته الصباحية، رصد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، السيارتين أثناء مرورهما في الطريق العام بحمولات مكشوفة من مخلفات الهدم والبناء، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المارة والمركبات، فضلًا عن مساهمته في التلوث البصري وتراكم المخلفات على الطرق. وعلى الفور، أصدر رئيس الحي تعليماته بإيقاف السيارتين وتوجيه السائقين إلى ديوان الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد جبر في تصريحاته أن الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة لفرض الانضباط البيئي وضمان التزام مركبات النقل بتغطية حمولاتها، مشددًا على أن حملات المتابعة ستتواصل يوميًا في مختلف مناطق نطاق الحي للحد من أي مخالفات قد تشوّه المظهر العام للغردقة أو تؤثر على سلامة الطرق.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء ماليزيا

ماليزيا: تجدد القتال يهدد الجهود المستمرة لتحقيق استقرار العلاقات

رئيس الوزراء التايلاندي

تايلاند: لا نريد العنف ومستعدون لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسيادة البلاد

صورة أرشيفية

حاكم منطقة سومي: إصابات جراء قصف مسيرات روسية مبنى سكنيا في أوكرانيا

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد