صيانة مكثفة لشبكات الإنارة في رأس غارب لتحسين الخدمات ورفع مستوى الأمان

واصلت إدارة الكهرباء بمدينة رأس غارب اليوم تنفيذ خطة الصيانة الدورية لشبكات الإنارة العامة، ضمن جهود موسعة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات اليومية في المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء المستمر بالبنية التحتية ومرافق الحياة اليومية.

وبحسب ما أكدته رئاسة المدينة، فقد شملت أعمال الصيانة عددًا من المناطق الحيوية، حيث عملت الفرق الفنية على صيانة الكشافات والأسلاك والكابلات المغذية لأعمدة الإنارة في كل من منطقة خزانات الوادي، وشارع الحرية، وشارع الشرطة العسكرية، لضمان استمرارية الإضاءة وتحسين كفاءتها خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة شاملة وضعها قسم الكهرباء لتعزيز كفاءة الإنارة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان على الطرق، وتقديم بيئة حضرية أكثر تنظيمًا لسكان المدينة وزائريها. كما تأتي الجهود متماشية مع دعم المحافظ المتواصل لمشروعات تطوير المرافق والخدمات الأساسية في مختلف مدن المحافظة.

وأكدت رئاسة مدينة رأس غارب أن أعمال الصيانة ستستمر وفق جدول زمني يشمل جميع الأحياء، لضمان معالجة أي أعطال طارئة والحفاظ على جاهزية منظومة الإنارة العامة على مدار الساعة.