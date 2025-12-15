قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عبير الشرقاوي تنعى شقيقة عادل أمام:كانت تجود علينا

عبير الشرقاوي
عبير الشرقاوي
ميرنا محمود

حرصت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوى على تقديم واجب العزاء للزعيم عادل إمام في وفاة شقيقته، التى رحلت عن عالمنا مساء أمس الأحد.

وكتبت «عبير» عبر «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله السيدة إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام، وقد كانت من الأخوات الفضليات المنتقبات، وأحسبها على خير ولا أزكيها على الله، كانت تجود علينا بنصائح ثمينة ربنا يجعلها فى ميزان حسناتها ويجعلها فى أعلى عليين، وخالص العزاء لأسرتها الكريمة».

غاب الفنان عادل إمام عن جنازة شقيقته إيمان، أرملة الفنان الراحل متولي، ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي، والتي شيعت اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

شارك في تشييع الجثمان شقيقها المنتج عصام إمام، ونجلها عمر متولي، وأبناء الزعيم محمد ورامي إمام، وعدد من الفنانين، وتم منع التصوير بناء على طلب الأسرة.

وتساءل كثيرون عن سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته، وما إذا كان مريضا بمرض يمنعه من الظهور، خاصة أن الغياب عن الجنازة ليس الأول لعادل إمام، المختفي عن الأنظار منذ سنوات.

عبير الشرقاوي عادل امام شقيقة عادل امام السيدة إيمان إمام أخت الفنان عادل إمام الزعيم عادل امام

