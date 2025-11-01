نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير

قال أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن والده تابع حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم باهتمام بالغ وتأثر شديد، مؤكدًا أن دموعه لم تتوقف طوال الحفل؛ نظرًا لنجاح الدولة المصرية في الخروج بالحفل بشكل مبهر ولائق بالتاريخ المصري والحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والده كان ينتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر منذ ساعات المساء الأولى، مؤكدًا أن والده أعرب عن سعادته الكبيرة بما تشهده مصر من إنجازات واهتمام غير مسبوق بالثقافة والحضارة والفن، مضيفًا أنه شعر بفخر خاص أثناء مشاهدة حفيدتَيه وهما تشاركان في فعاليات الافتتاح، حيث دمعت عيناه تأثرًا بلحظة تجسد امتداد الفن الراقي عبر الأجيال.

وأشار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، إلى أن حفيدتَي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة زارتا المتحف المصري الكبير من قبل، وتعبّران دائمًا عن فخرهما بمصر وبما تم تحقيقه من صرح حضاري وثقافي يليق بتاريخها العظيم.