رئيس الوزراء الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم.. العمل يعكس إرثنا الحضاري

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثًا تاريخيًا ليس لمصر فقط، بل للعالم بأسره، قائلًا: "ألف مبروك لكل مصر، ولكل الشعب المصري، ولكل الإنسانية، لأن هذا العمل يعكس إرثنا الحضاري ويجمع بين التاريخ والتراث العالمي".

وأضاف إبراهيم محلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، عبر تغطية خاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما تحقق في هذا الشهر يمثل إشارات واضحة على مكانة مصر عالميًا، مشيرًا إلى ثلاث محطات بارزة انتخاب مصري الدكتور خالد العناني وزير الآثار السابق لمنصب مدير عام اليونسكو، عقد اجتماع السلام في شرم الشيخ، وافتتاح المتحف الكبير.

وقال إبراهيم محلب: "هذه الأحداث تؤكد أن مصر فعلاً "أم الدنيا" وأن العالم كله يلتفت إليها، وأن السلام والإنسانية هما منبع الجمال الذي يحيط بنا، السلام هو الذي يخلق هذا الكم من الجمال والرقي"، وأوضح أن الحضارة المصرية اليوم تتحدث عن نفسها، مشددًا على أن هذه الإنجازات تمثل رسالة للعالم بأسره عن قوة مصر وإرثها الحضاري.