سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

صعد سعر الجنيه الذهب بمقدار طفيف مساء اليوم السبت الموافق 1-11-2025 بالتزامن مع انتهاء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

ارتفاع محدود

وسجل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم ارتفاعا محدودا لم يجاوز 40 جنيها بالمقارنة بما كان عليه في بداية تعاملاته المسائية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل آخر تحديث لـ الجنيه الذهب نحو 42.44 ألف جنيه للبيع و 42.84 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب قبل قليل زيادة طفيفة لم تجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد ليكسر بذلك انخفاضه بمقدار 25 جنيه في المتوسط.

وصعد سعر الذهب مساء أمس الجمعة بقيمة 55 جنيه في المتوسط بعد سلسلة من التراجع على مدار الأسبوعين الماضيين بقيمة 500 جنيه على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله متوسط جرام الذهب نحو 5305 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6062 جنيه للبيع و 6120 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو5305 جنيه للبيع و 5355 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية نحو 454547 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4002 دولار للبيع و 4003 دولار للشراء

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.