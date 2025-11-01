قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025
انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سجّلت أسعار الذهب، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، انخفاضاً ملموساً في تعاملات الصاغة المصرية، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيهاً، فيما خسر سعر الجنيه الذهب نحو 280 جنيهاً، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

أشارت البيانات إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، بمنتصف تعاملات الصاغة، كان يُعرض للبيع عند 5385 جنيهًا دون احتساب الضريبة أو مصنعية، ثم وصل إلى 5 350 جنيهًا بنهاية التعاملات، محقّقًا هبوطًا قدره 35 جنيهًا، هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا في سوق الذهب المصري ربما ناجمة عن تطورات سعر الأونصة أو تحرّكات المستثمرين أو ضعف الطلب المحلي المؤقت.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بمنتصف التعاملات 6154 جنيهاً للبيع، ثم بلغ عند الإغلاق 6114 جنيهًا دون احتساب الضريبة والمصنعية، أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ بمنتصف التعاملات 4615 جنيهاً للبيع، وختم عند 4585 جنيهًا.

هذا الانخفاض المتزامن في مختلف العيارات يعطي مؤشرًا على أن التراجع ليس محصوراً بعيار معيّن، بل يمسّ السوق ككل.

سعر الجنيه الذهب وخسارة 280 جنيها
فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد انخفض بنحو 280 جنيهًا، ليُسجَّل عند 42 800 جنيه بنهاية التعاملات، بعدما كان بمنتصف التعاملات عند 43080 جنيهاً للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية.

هذا المستوى يشير إلى أن المستثمرين والعملاء الذين يفكّرون في التوجّه للجنيه الذهب أو الاستثمار عبره قد يُعيدون النظر في توقيت الشراء أو البيع، مع الإقرار بأن القيمة السوقية قد تشهد تذبذبات أكثر من المعتاد.

تحليل السوق والتوقعات المستقبلية
يُعد هذا الانخفاض أحد المؤشرات القصوى على حالة الحذر التي يتبنّاها عدد من المشترين في سوق الذهب المصري، وقد يكون ناتجاً عن عدد من العوامل، منها:

احتمالية تراجع سعر الأونصة العالمية أو توقّعات بانخفاضه، ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي .

تقليص الطلب على الشراء من جانب المستهلكين والمستثمرين في انتظار وضوح أكبر في المسارات الاقتصادية أو الأجندة النقدية والدولارية .

تأثير القلِق بشأن قيمة الجنيه المصري أو معدلات التضخّم، ما يدفع البعض للتريّث في الشراء .

اسعار الذهب اليوم في مصر

في حين أن انخفاض سعر الذهب يمكن أن يُعدّ فرصة لمن ينتظر، إلا أنه ليس بالضرورة مؤشّراً على عودة قوية للطلب الفوري، إذ قد يبقى الاتجاه حذِرًا في انتظار محفّزات جديدة مثل تغيّرات سعر الفائدة أو تعزيز الثقة الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري .

نصيحة للمستهلكين والمستثمرين
لهؤلاء الذين يفكّرون في الشراء أو الاستثمار في الذهب اليوم، يُنصَح بالآتي:

مراقبة الأسعار باستمرار، خاصة عند فتح السوق أو إغلاقه، إذ إن الفوارق بين منتصف التعاملات والنهايات قد تُشكّل فرصاً أو مخاطرة.

التأكّد من احتساب تكلفة الضريبة والمصنعية قبل الشراء، لأن الأسعار المشار إليها «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

التوزّع بين العيارات أو الاستثمار في أدوات أخرى (مثل الجنيه الذهب) مع إدراك أن هذه الأدوات تحمل مخاطر متغيّرات السوق المحليّة والعالمية.

الانتظار أيضاً قد يكون قراراً صائباً إذا كان الشراء ليس عاجلاً، إذ بانتظار وضوح أكبر في الظرف الاقتصادي أو في الخيارات الاستثمارية البديلة .

سعر الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، على نحو ملحوظ، مع فقدان جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا، وخسارة الجنيه الذهب 280 جنيهاً، ما يعكس حالة تردّد واضحة في الشراء أو الاستثمار. 

ولا يزال سوق الذهب يتأثّر بعوامل محليّة ودولية متعددة، ما يجعل المتابعة الفورية واتخاذ القرار السليم عنصرًا محوريًا لكل من المستهلكين والمستثمِرين على حد سواء.

أسعار الذهب اليوم مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب مصر تراجع أسعار الذهب مصر سعر عيار 24 وعيار 18 ذهب مصر أسعار الذهب استثمار الذهب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

الهربس

الفموي وطرق علاج نوبات الهربس

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

كيف أثرت مستحضرات التجميل المصرية القديمة على طقوس الجمال؟

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم

طريقة عمل مخبوزات بالجبنة والطماطم.. بأسهل الخطوات

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد