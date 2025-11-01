انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

سجّلت أسعار الذهب، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، انخفاضاً ملموساً في تعاملات الصاغة المصرية، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 35 جنيهاً، فيما خسر سعر الجنيه الذهب نحو 280 جنيهاً، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

أشارت البيانات إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، بمنتصف تعاملات الصاغة، كان يُعرض للبيع عند 5385 جنيهًا دون احتساب الضريبة أو مصنعية، ثم وصل إلى 5 350 جنيهًا بنهاية التعاملات، محقّقًا هبوطًا قدره 35 جنيهًا، هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا في سوق الذهب المصري ربما ناجمة عن تطورات سعر الأونصة أو تحرّكات المستثمرين أو ضعف الطلب المحلي المؤقت.

أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بمنتصف التعاملات 6154 جنيهاً للبيع، ثم بلغ عند الإغلاق 6114 جنيهًا دون احتساب الضريبة والمصنعية، أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ بمنتصف التعاملات 4615 جنيهاً للبيع، وختم عند 4585 جنيهًا.

هذا الانخفاض المتزامن في مختلف العيارات يعطي مؤشرًا على أن التراجع ليس محصوراً بعيار معيّن، بل يمسّ السوق ككل.

سعر الجنيه الذهب وخسارة 280 جنيها

فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب، فقد انخفض بنحو 280 جنيهًا، ليُسجَّل عند 42 800 جنيه بنهاية التعاملات، بعدما كان بمنتصف التعاملات عند 43080 جنيهاً للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية.

هذا المستوى يشير إلى أن المستثمرين والعملاء الذين يفكّرون في التوجّه للجنيه الذهب أو الاستثمار عبره قد يُعيدون النظر في توقيت الشراء أو البيع، مع الإقرار بأن القيمة السوقية قد تشهد تذبذبات أكثر من المعتاد.

تحليل السوق والتوقعات المستقبلية

يُعد هذا الانخفاض أحد المؤشرات القصوى على حالة الحذر التي يتبنّاها عدد من المشترين في سوق الذهب المصري، وقد يكون ناتجاً عن عدد من العوامل، منها:

احتمالية تراجع سعر الأونصة العالمية أو توقّعات بانخفاضه، ما ينعكس مباشرة على السوق المحلي .

تقليص الطلب على الشراء من جانب المستهلكين والمستثمرين في انتظار وضوح أكبر في المسارات الاقتصادية أو الأجندة النقدية والدولارية .

تأثير القلِق بشأن قيمة الجنيه المصري أو معدلات التضخّم، ما يدفع البعض للتريّث في الشراء .

في حين أن انخفاض سعر الذهب يمكن أن يُعدّ فرصة لمن ينتظر، إلا أنه ليس بالضرورة مؤشّراً على عودة قوية للطلب الفوري، إذ قد يبقى الاتجاه حذِرًا في انتظار محفّزات جديدة مثل تغيّرات سعر الفائدة أو تعزيز الثقة الداخلية والخارجية للاقتصاد المصري .

نصيحة للمستهلكين والمستثمرين

لهؤلاء الذين يفكّرون في الشراء أو الاستثمار في الذهب اليوم، يُنصَح بالآتي:

مراقبة الأسعار باستمرار، خاصة عند فتح السوق أو إغلاقه، إذ إن الفوارق بين منتصف التعاملات والنهايات قد تُشكّل فرصاً أو مخاطرة.

التأكّد من احتساب تكلفة الضريبة والمصنعية قبل الشراء، لأن الأسعار المشار إليها «دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية».

التوزّع بين العيارات أو الاستثمار في أدوات أخرى (مثل الجنيه الذهب) مع إدراك أن هذه الأدوات تحمل مخاطر متغيّرات السوق المحليّة والعالمية.

الانتظار أيضاً قد يكون قراراً صائباً إذا كان الشراء ليس عاجلاً، إذ بانتظار وضوح أكبر في الظرف الاقتصادي أو في الخيارات الاستثمارية البديلة .

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، على نحو ملحوظ، مع فقدان جرام الذهب عيار 21 نحو 35 جنيهًا، وخسارة الجنيه الذهب 280 جنيهاً، ما يعكس حالة تردّد واضحة في الشراء أو الاستثمار.

ولا يزال سوق الذهب يتأثّر بعوامل محليّة ودولية متعددة، ما يجعل المتابعة الفورية واتخاذ القرار السليم عنصرًا محوريًا لكل من المستهلكين والمستثمِرين على حد سواء.