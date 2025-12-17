أحمد رمضان بيكهام يطلب الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن طلب اللاعب أحمد رمضان بيكهام الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا بسبب عدم مشاركته مع الأهلي بشكل أساسي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر: أحمد رمضان بيكهام طلب الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا بسبب عدم مشاركته مع الأهلي بشكل أساسي".



موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريراً من محللي الأداء بالفريق عن فريق سيراميكا قبل مواجهة الجمعة المقبلة فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر والتي يخوضها المارد الأحمر دون لاعبيه الدوليين .

ويرغب توروب فى تجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد لتقديم عروض جيدة في هذه البطولة التي يلعب فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى برفقة كل من، سيراميكا – فاركو- طلائع الجيش- إنبي- غزل المحلة، والمقاولون العرب.

وخسر الأهلى من إنبى بهدف دون رد فى الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.