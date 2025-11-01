قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
مصر تُبهِر العالم.. المؤسسات الدينية: الحفاظ على الآثار واجب.. والمتحف الكبير «إنجاز»
وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية
يعالج آلام المفاصل والعضلات .. زيت غير متوقع يهديك فوائد مذهلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 1-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة بالتزامن مع بدء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب مساء اليوم مع افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا؛ بمقدار 25 جنيه على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تذبذب سعر الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات أمس الجمعة بمقدار 55 جنيه في تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم نحو 5300 جنيه. 

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيه للشراء و 6114 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5350 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية نحو 4542 جنيه للبيع و 4585 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيه للبيع 3566 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.8 ألف جنيه للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

انخفاض الجنيه الذهب

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

