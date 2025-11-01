قبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025

انخفض سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 1-11-2025 علي مستوي محلات الصاغة بالتزامن مع بدء احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

سعر الذهب يتراجع

وتراجع سعر الذهب مساء اليوم مع افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا؛ بمقدار 25 جنيه على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة.

تذبذب سعر الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات أمس الجمعة بمقدار 55 جنيه في تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم نحو 5300 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيه للشراء و 6114 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5350 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية نحو 4542 جنيه للبيع و 4585 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيه للبيع 3566 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.8 ألف جنيه للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.