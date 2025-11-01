تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

عاود الذهب صعوده قبل قليل بالتزامن مع انطلاق فعاليات الحفل الرسمي لإفتتاح المتحف المصري الكبير بحضور عالمي واسع النطاق.

الذهب يجدد صعوده

وارتفع سعر جرام الذهب مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 1-11-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية مقدار 5 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.

وكسر ارتفاع سعر الذهب؛ حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الساعات السابقة، بعد أن هوى مقدار 25 جنيها في المتوسط.

تذبذب الذهب

وتعرض المعدن الأصفر على مدار الأسبوعين الماضيين؛ لهزات في قيمته إذ فقد ما يقارب من 500 جنيه على الأقل في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 5305 جنيهات.

تداولات الذهب

وفقد جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيها من قيمته في مستهل تعاملات مساء اليوم بعد أن عاود الصعود الجمعة الماضية ويرتفع بقيمة 55 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية ليكسر حالة التراجع التي شهدها قبل اسبوعين.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6062 جنيها للبيع و 6120 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5305 جنيهات للبيع و 5355 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية نحو 4547 جنيها للبيع و 4590 جنيها للشراء .

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3536 جنيها للبيع و 3570 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.44 ألف جنيه للبيع و 42,84 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

أوقية الذهب نحو 4002 دولار للبيع و 4003 دولار للشراءر

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.