المؤتمر: المتحف المصري الكبير قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

ثمن المهندس هيثم أمان الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، العرض المبهر والافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن المشروع يمثل أعلى درجات الاستثمار في القوة الناعمة والاقتصاد المعرفي، ويتجاوز كونه صرحاً ثقافياً ليصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار أمان في تصريحات له، إلى أن الحضور الدولي الرفيع والمكثف الذي شهده الافتتاح يؤكد أن المتحف هو أكبر منصة للدبلوماسية الثقافية المصرية، التي تعيد رسم خريطة الاهتمام العالمي بمصر كوجهة أولى للاكتشاف والتعلم.

وتابع، المتحف ليس مجرد عرض للآثار، بل هو مشروع ذو جدوى اقتصادية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن موقعه الاستراتيجي بجوار الأهرامات يجعله قلبًا لمثلث "جيزة الذهبي"، وسيدعم تدفقاً سياحياً متزايداً يتجاوز التوقعات، مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات القومية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف المهندس هيثم أمان، أن الاهتمام الإعلامي والسياسي العالمي بالافتتاح هو بمثابة شهادة دولية على عظمة الإنجاز المصري وقدرتنا على إدارة المشاريع العملاقة بأعلى المعايير، وقال :"لقد وضع المتحف مصر في صدارة الأجندة الثقافية العالمية، ومثل نقطة التقاء تاريخية لقادة الثقافة والسياسة والاقتصاد من كل قارات العالم".

وتابع،: المتحف المصري الكبير يرفع سقف التوقعات في قطاع المتاحف والسياحة العالمية، حيث من خلال تكنولوجيا العرض الحديثة والترميم الاحترافي لـ كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، نقدم تجربة متكاملة ومدهشة، تجعل الزائر يعيش قصة الحضارة المصرية بدلاً من مجرد مشاهدتها.