من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
برلمان

المؤتمر: المتحف المصري الكبير قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة

المهندس هيثم أمان
المهندس هيثم أمان

ثمن المهندس هيثم أمان الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، العرض المبهر والافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير، مؤكداً أن المشروع يمثل أعلى درجات الاستثمار في القوة الناعمة والاقتصاد المعرفي، ويتجاوز كونه صرحاً ثقافياً ليصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار أمان في تصريحات له، إلى أن الحضور الدولي الرفيع والمكثف الذي شهده الافتتاح يؤكد أن المتحف هو أكبر منصة للدبلوماسية الثقافية المصرية، التي تعيد رسم خريطة الاهتمام العالمي بمصر كوجهة أولى للاكتشاف والتعلم.

وتابع، المتحف ليس مجرد عرض للآثار، بل هو مشروع ذو جدوى اقتصادية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن موقعه الاستراتيجي بجوار الأهرامات يجعله قلبًا لمثلث "جيزة الذهبي"، وسيدعم تدفقاً سياحياً متزايداً يتجاوز التوقعات، مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات القومية ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف المهندس هيثم أمان، أن الاهتمام الإعلامي والسياسي العالمي بالافتتاح هو بمثابة شهادة دولية على عظمة الإنجاز المصري وقدرتنا على إدارة المشاريع العملاقة بأعلى المعايير، وقال :"لقد وضع المتحف مصر في صدارة الأجندة الثقافية العالمية، ومثل نقطة التقاء تاريخية لقادة الثقافة والسياسة والاقتصاد من كل قارات العالم".

وتابع،: المتحف المصري الكبير يرفع سقف التوقعات في قطاع المتاحف والسياحة العالمية، حيث من خلال تكنولوجيا العرض الحديثة والترميم الاحترافي لـ كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، نقدم تجربة متكاملة ومدهشة، تجعل الزائر يعيش قصة الحضارة المصرية بدلاً من مجرد مشاهدتها.

