من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
برلمان

برلماني: المتحف المصري الكبير صفحة جديدة من تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين

عبد الرحمن سرحان

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث أثري أو سياحي، بل هو إعلان مصري عن عودة المجد في أبهى صوره، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة للعالم بأن الحضارة التي أدهشت الإنسانية لا تزال قادرة على الإبهار والعطاء.

وأضاف أبو زهرة أن مصر في هذا اليوم لم تفتح أبواب متحف، بل فتحت صفحة جديدة من تاريخها الممتد آلاف السنين، حيث امتزجت التكنولوجيا الحديثة بجلال التراث، فخرج إلى الوجود صرح يليق بعظمة الأجداد وهمة الأحفاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا المشروع العملاق ثمرة رؤية قيادة وطنية آمنت بأن الهوية الثقافية هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وأن الاستثمار في التاريخ هو أذكى أنواع الاستثمار في المستقبل.

وشدد على أن المتحف المصري الكبير سيظل منارة خالدة تروي قصة المصريين مع الخلود، ومتحفًا لا للآثار فقط، بل للروح المصرية التي لا تموت.

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

