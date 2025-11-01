برلماني: المتحف المصري الكبير صفحة جديدة من تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين

قال النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدث أثري أو سياحي، بل هو إعلان مصري عن عودة المجد في أبهى صوره، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورسالة للعالم بأن الحضارة التي أدهشت الإنسانية لا تزال قادرة على الإبهار والعطاء.

وأضاف أبو زهرة أن مصر في هذا اليوم لم تفتح أبواب متحف، بل فتحت صفحة جديدة من تاريخها الممتد آلاف السنين، حيث امتزجت التكنولوجيا الحديثة بجلال التراث، فخرج إلى الوجود صرح يليق بعظمة الأجداد وهمة الأحفاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا المشروع العملاق ثمرة رؤية قيادة وطنية آمنت بأن الهوية الثقافية هي خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية، وأن الاستثمار في التاريخ هو أذكى أنواع الاستثمار في المستقبل.

وشدد على أن المتحف المصري الكبير سيظل منارة خالدة تروي قصة المصريين مع الخلود، ومتحفًا لا للآثار فقط، بل للروح المصرية التي لا تموت.